Bahar'da Dora'nın Evren'e Sakız Gibi Yapışmasına Anlam Veremeyenler Ortaya Çıkan Gerçekle Şok Oldu!
Bahar'da Dora'nın Evren'e Sakız Gibi Yapışmasına Anlam Veremeyenler Ortaya Çıkan Gerçekle Şok Oldu!
Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde ortaya çıkan Evren ve Dora Gerçeği herkesi şok etti. Bundan sonra Evren, Bahar ve Dora arasında yaşanacakların heyecanı şimdiden başladı.
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Bahar dizisi hayranları olarak hepimiz Evren ve Bahar'ı çok yakıştırıyoruz, hatta bu ikili ne zaman aşklarını itiraf edecek, diye bekliyoruz.
O gün geldi çattı! Son bölümde Evren, her şeyi bir kenara bırakıp Bahar'a aşkını itiraf etti. O anlarda gözlerimizden kalpler çıktı.😍
Dahası Bahar da geçtiğimiz bölüm yaşadığı zor anların ardından Evren'e bir şeyler hissettiğini kabullenmiş gibiydi. Ancak Timur belası yüzünden bu aşk hüsranla bitti.
Hatırlayıp bir tur daha ağlayalım🥹
Neyse ki biz bu ikiliye güveniyorduk ve elbet bir gün kavuşacaklar diyorduk ki... Dora yine yırtık çoraptan çıkar gibi geldi.
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Son iki-üç bölümdür Evren'i asla salmayan bu kızcağızın derdi ne, diye merak edenler bu bölümde gerçeği öğrendi.
Bu kadarını biz de beklemiyorduk! Dora, Evren'in çocukluk aşkı çıktı. Yetmezmiş gibi yurtta kaldığı zamanlarda da yakın arkadaşıymış. Yani Evren'in en derin yarasına dokundu.
Dora'nın itirafı karşısında aynı Evren gibi ağzımız açık kaldı. Bundan sonra Evren'in yapacakları ise kafamızı karıştırdı. Bir yanda Bahar, diğer yanda çocukluğunun anısı...
Siz bu sahneyi izlediniz mi? Sizce bundan böyle neler olacak? Bizimle paylaşın...
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