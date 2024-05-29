Kızılcık Şerbeti Oyuncularının En Sevdiği Masallar Bir Kitapta Toplandı!

'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın' sloganıyla Herkese Kitap Vakfı, Kızılcık Şerbeti oyuncularının en sevdiği masalları tek bir kitapta buluşturdu. Bu kitaplar köy okullarındaki çocuklara yardım amaçlı gönderilecek.