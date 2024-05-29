Kızılcık Şerbeti Oyuncularının En Sevdiği Masallar Bir Kitapta Toplandı!
Kızılcık Şerbeti Oyuncularının En Sevdiği Masallar Bir Kitapta Toplandı!
'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın' sloganıyla Herkese Kitap Vakfı, Kızılcık Şerbeti oyuncularının en sevdiği masalları tek bir kitapta buluşturdu. Bu kitaplar köy okullarındaki çocuklara yardım amaçlı gönderilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'nin 100. yılında "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın" sloganıyla harekete geçen 'Kızılcık Şerbeti' dizi ekibi, çocuklar için özel bir kitap projesi gerçekleştirdi.
Bu kitap, 'Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları' adını taşıyor ve oyuncuların en sevdikleri masalları bir araya getiriyor.
Kitapta, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Aliye Uzunatağan ve Ceren Karakoç gibi 'Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularının masallara dair kişisel bakış açılarına da yer veriliyor.
Kitabın lansmanı yakın zamanda gerçekleştirildi ve bu özel projede yer almanın mutluluğunu dile getiren Evrim Alasya, "Çok güzel bir etkinliğe katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Okumayı teşvik eden her türlü girişimin içinde olmayı çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
Dizinin sevilen karakterlerinden Kıvılcım'ı canlandıran Alasya, kitap için 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' masalını seçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kitap için 'Alaaddin’in Sihirli Lambası' masalını seçen Rahimcan Kapkap ise projede yer almanın heyecanını "Umarım daha çok hayal kuran ve okuyan bir ülke oluruz" sözleriyle ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın