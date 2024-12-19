Milyoner'de Oktay Kaynarca'yı Ağlatan Sorudan Müge Anlı'da Fenomen Olan Konuğa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'de Oktay Kaynarca'yı Ağlatan Sorudan Müge Anlı'da Fenomen Olan Konuğa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Aralık Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı'da son günlerde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay araştırılıyor. Annesi Nezaket Uyur'u aramak için Müge Anlı'ya katılan Habibe, ailesi ile ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkardı. Aile içerisinde fiziksel ve duygusal istismar, ensest ve daha beter olayları gün yüzüne çıkaran Habibe, annesini öldürdüğünden şüphelendiği babasını da stüdyoya getirtti. Habibe'nin babasına karşı duruşu ve dobra tavrı onu sosyal medyada bir fenomen haline getirdi.
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2. NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi daha ilk bölümüyle gündemden düşmüyor. Hem dizi çok beğenildi. Hem de tartışmaların odağına yerleşti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin gerçek aile üyeleri "Bizden izin alınmadı." diyerek dava açtılar. Ancak Birsen Altuntaş, bu davada kararın sonucunun açıklandığını ve yapım şirketinden gelen yanıtı paylaştı. İşler pek de öyle değil, gibi görünüyor. Detaylar haberimizde...
3. Gündüz kuşağının sevilen programlarından Esra Erol'da Ekim ayından bu yana bir kayıp vakası işleniyor. Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih Aydın'ın bulunması için dört koldan çalışırken henüz sonuca ulaşamadı. Bu sırada annesi Rabia ve babası Mahmut Aydın'ın çelişkili açıklamaları da gündeme geldi. Esra Erol, yayında baba Mahmut Aydın'ın gerçekleri anlatması için üzerine gidince Mahmut Bey gerildi. Esra Erol'a "Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince Esra Erol'u çıldırttı.
4. Çok uzun zaman oldu, onu çok özledik! Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan birtanecik Apo'muz usta oyuncu Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor. Sevenlerini heyecanlandıran haberi Gazeteci Birsen Altuntaş verdi. Haberler öyle güzel, öyle keyifli ki şimdiden bir görsel şölen izleyeceğimizden eminiz. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su ekranın en çok sevilen dizisinde rol alacak!
5. Yılbaşının vazgeçilmezi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sunacağı programa katılacak ünlü isimler belli olurken jüride yer alacak isimler merak uyandırmıştı. O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinden paylaşılan bir görüntü, jüri üyelerini ifşa etti. İşte jüride yer alacak o isimler...
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6. Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 2. sezonda olmasına rağmen reytingleri silip süpürmeye devam eden dizi her hafta başarısını katlasa da kulislerde İnci Taneleri'nin final yapacağı konuşuluyordu. 2. Sayfa'ya konuşan dizinin Dilber'i Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin final yapıp yapmayacağı hakkında konuştu. İşte o anlar...
7. Hafta içi her gün Beyaz TV'de çeşitli uzmanları ağırlayan Nur Viral, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nu konuk etti. Civelekoğlu genellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine açıklamalarıyla bilinirken bu defa kadınların makyaj yapması üzerinden şaşırtan iddialarda bulundu. Kırmızı ruj süren kadınların "Çiftleşmeye hazırım" mesajı verdiğini belirten Civelekoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
8. Survivor 2025 kadrosu sonunda açıklansa da izleyiciler, kaosun had safhalara ulaştığı Survivor 2024'ün enfes kadrosunu arıyor. Neredeyse her bölümün olaylarla geçtiği ve Acun Ilıcalı'nın bile çileden çıktığı 2024 sezonu hala hafızalarımızın bir köşesinde. Yayınlanmasına az bir zaman kala Survivor goygoyları dönmeye başlarken bir seyircinin Survivor 2024 özeti viral oldu. O paylaşıma Nagihan Karadere de sessiz kalmadı.
9. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu Oktay Kaynarca, duygusal anlar yaşadı. Sesli soruda duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyan Kaynarca, gözyaşlarına boğuldu. Soruyu ağlayarak okuyan Oktay Kaynarca'nın o anları sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
10. 1 Ocak itibariyle TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025 için tanıtım fragmanları sonunda paylaşıldı. Daha öncesinde sızdırılan yarışma afişi, yarışmacılar hakkında ipuçları verirken şaşırtan bir olay yaşandı. Survivor All Star kadrosunda yer alan yarışmacıya fragmanda yer verilmedi. Söz konusu durum hakkında iki taraftan da henüz açıklama gelmedi.
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11. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dönem dizisi Annem Ankara'nın son bölümünde şaşırtan bir durum yaşandı. Diziye ilk bölümden beri dahil olan bir oyuncu, ölerek diziye veda etti. Söz konusu vedanın aniden gerçekleşmesiyle seyirci neye uğradığını şaşırdı. O Sahne dizi boyunca sosyal medyada gündem oldu.
12. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, senarist değişikliğiyle birlikte son bölümüyle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Hikayede Bahar'ı kusursuz bir biçimde izlemiştik fakat artık onun da eksik yanları olduğunu ve biricik arkadaşı Çağla'yı yalnız bıraktığını görmüştük. Dizide Çağla'nın bu zamana kadar bir partneri olmamış ve bu konu da epey canımızı sıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Demet Evgar'ın eski efsane partneri geliyor. Ancak bu kez Çağla için!
13. NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Şakir Paşa ailesiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide hikayesi anlatılan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, dizi yapımcısının kendilerinden hiçbir izin almadıklarını açıkladı!
14. Geçtiğimiz pazar günü NOW TV ekranlarında başlayan Şakir Paşa ailesi ilk bölümüyle adından fazlaca söz ettirdi. Kostümler, dekorlar, ışık, oyunculuklar derken biz diziye daha birinci bölümden vurulduk. Hele o muhteşem konak yok mu, saray gibi gerçekten! Şakir Paşa ve ailesinin Büyükada'da ve gerçekten bir konakta yaşadıklarını biliyoruz. Dizi de adada mı çekiliyor, böyle muhteşem bir konak var mı birlikte bakalım!
15. Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Karın germe ve meme küçültme ameliyatı geçiren Özkan, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki fenomen, daha önce de bir dizi estetik operasyon geçirmişti. Ancak iddiaya göre bu kez genç fenomenin operasyon sırası ya da sonrasında kalbi durdu ve kurtarılamadı. Özkan'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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