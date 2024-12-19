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Şakir Paşa Ailesi Dizisi ile İlgili Torunlarının Açtığı Davada Karar Belli: Yapım Şirketinden İlk Açıklama!

Şakir Paşa Ailesi Dizisi ile İlgili Torunlarının Açtığı Davada Karar Belli: Yapım Şirketinden İlk Açıklama!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.12.2024 - 19:09

NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi daha ilk bölümüyle gündemden düşmüyor. Hem dizi çok beğenildi. Hem de tartışmaların odağına yerleşti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin gerçek aile üyeleri 'Bizden izin alınmadı.' diyerek dava açtılar. Ancak Birsen Altuntaş, bu davada kararın sonucunun açıklandığını ve yapım şirketinden gelen yanıtı paylaştı. İşler pek de öyle değil, gibi görünüyor. Detaylar haberimizde...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Geçtiğimiz Pazar yayın hayatına başlayan Şakir Paşa Ailesi dizisi, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü ve sezonun en yüksek reyting açılışını yapmayı başardı. Ancak diziyle birlikte tartışmalar da hızla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz Pazar yayın hayatına başlayan Şakir Paşa Ailesi dizisi, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü ve sezonun en yüksek reyting açılışını yapmayı başardı. Ancak diziyle birlikte tartışmalar da hızla gündeme oturdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk olarak, Şakir Paşa’nın torunu Nermidil Ener Binark’ın çocuğu, dizinin yayınının durdurulması için hukuki süreç başlattı. Bu başvuru sonucunda savcılık takipsizlik kararı verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk olarak, Şakir Paşa’nın torunu Nermidil Ener Binark’ın çocuğu, dizinin yayınının durdurulması için hukuki süreç başlattı. Bu başvuru sonucunda savcılık takipsizlik kararı verdi.

Tartışmalar bununla sınırlı kalmadı; Şakir Paşa’nın diğer torunları, dizi için kendilerinden izin alınmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Tartışmalar bununla sınırlı kalmadı; Şakir Paşa’nın diğer torunları, dizi için kendilerinden izin alınmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak yapım şirketi MedYapım’dan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konuyla ilgili olarak yapım şirketi MedYapım’dan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Prodüksiyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar isimli dizi ile ilgili olarak kişilik hakları ya da Fikir Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı haklar da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişi hakkının ihlal edilmediğini; dizideki ana olay örgüsünün basında kamuya açık şekilde erişim olan haberler ve mahkeme kararlarından elde edilen gerçek bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu ve ancak hikayeye yönelik diğer detayların sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulandığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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