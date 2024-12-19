Şakir Paşa Ailesi Dizisi ile İlgili Torunlarının Açtığı Davada Karar Belli: Yapım Şirketinden İlk Açıklama!

“Prodüksiyonu şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar isimli dizi ile ilgili olarak kişilik hakları ya da Fikir Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı haklar da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişi hakkının ihlal edilmediğini; dizideki ana olay örgüsünün basında kamuya açık şekilde erişim olan haberler ve mahkeme kararlarından elde edilen gerçek bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu ve ancak hikayeye yönelik diğer detayların sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulandığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”