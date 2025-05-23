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Milyoner'de Linçlenen Yarışmacıdan Müge Anlı'daki Cinayet İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Milyoner'de Linçlenen Yarışmacıdan Müge Anlı'daki Cinayet İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Kim Milyoner Olmak İster Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 00:33

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

23 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Survivor 2025'in büyük finaline çok az bir zaman kaldı.

Survivor 2025'in büyük finaline çok az bir zaman kaldı.

Finale her hafta yaklaşırken Survivor elemeleri de hız kazandı. Son eleme düellosunda Meryem, Sevgi, Ayşe ve Dilşah yarıştı.

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Geçtiğimiz günlerde final yapan Deha, sezonun en iddialı işleri arasındaydı.

Geçtiğimiz günlerde final yapan Deha, sezonun en iddialı işleri arasındaydı.

Ahsen Eroğlu'nun Deha'dan ayrılığı sonrasında sonunda açıklama geldi.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3. sezon onayı alan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine iddialı bir oyuncu gelecek.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, gündemden düşmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, gündemden düşmek bilmiyor.

Feyza Civelek, tarafına yapılan eleştirilere yanıt vermekten geri durmazken bu defa Show TV Dijital YouTube kanalında yayınlanan Show Kuşu programında konuştu.

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Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kayınvalidesi canlı yayında birbirine girdi.

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kayınvalidesi canlı yayında birbirine girdi.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan programının bugünkü konuğu Oğuz Murat Aci’nin 'Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir' ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçen eşi Şükriye Aci'ydi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde birlikte oynadığı Taylan'a samimi açıklamalarda bulunan Türkoğlu'ndan ilk dizisi ile ilgili bir itiraf geldi.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı diziye sezon finali öncesi sürpriz bir oyuncu katılıyor.

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Geçtiğimiz günlerde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programına katılan 24 yaşındaki girişimci Kamile Bağcı, Atatürk’ün matematik öğretmenine dair yöneltilen soruya verdiği yanlış yanıtın ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programına katılan 24 yaşındaki girişimci Kamile Bağcı, Atatürk’ün matematik öğretmenine dair yöneltilen soruya verdiği yanlış yanıtın ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

Verdiği yanlış cevap nedeniyle linç edilen yarışmacı SÖZCÜ'ye konuştu. Eleştiriler karşısında isyan etti.

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Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da 9 yaşındaki engelli çocuğun şüpheli ölümü gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da 9 yaşındaki engelli çocuğun şüpheli ölümü gündeme gelmişti.

Savcılığın harekete geçmesinin ardından polis ekipleri canlı yayında gözaltı yapmıştı. Gözaltına alınan anne Fatma ve Hüseyin Çavdar'dan cinayet itirafı geldi.

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Yeni sezondan önce sevilen diziler izleyiciyle kısa bir araya giderken kimileri ise reyting kurbanı oluyor.

Yeni sezondan önce sevilen diziler izleyiciyle kısa bir araya giderken kimileri ise reyting kurbanı oluyor.

NOW TV'nin bir dizisi için de benzer şekilde işler iyi gitmiyordu, final kararı gündemdeydi. Ancak Birsen Altuntaş müjdeyi verdi. Yeni sezon umudu taşıyan o dizi içeriğimizde!

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Kazada ölen Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti ve 100 milyon lira aldığı iddiası gündeme oturdu.

Kazada ölen Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti ve 100 milyon lira aldığı iddiası gündeme oturdu.

İlk kez canlı yayında karşı karşıya gelen Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile babası Özer Aci arasındaki gerilim dikkat çekti.

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Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla geri dönüyor.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla geri dönüyor.

Bu sezonda gözler yine jüri koltuğundaki isimlerde. Peki, şef koltuğunda sürpriz bir değişiklik var mı? Merakla beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı ve sezona dair ilk ipuçlarını da beraberinde getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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