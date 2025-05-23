Milyoner'de Linçlenen Yarışmacıdan Müge Anlı'daki Cinayet İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2025'in büyük finaline çok az bir zaman kaldı.
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Geçtiğimiz günlerde final yapan Deha, sezonun en iddialı işleri arasındaydı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, gündemden düşmek bilmiyor.
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kayınvalidesi canlı yayında birbirine girdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programına katılan 24 yaşındaki girişimci Kamile Bağcı, Atatürk’ün matematik öğretmenine dair yöneltilen soruya verdiği yanlış yanıtın ardından sosyal medyada gündem olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da 9 yaşındaki engelli çocuğun şüpheli ölümü gündeme gelmişti.
Yeni sezondan önce sevilen diziler izleyiciyle kısa bir araya giderken kimileri ise reyting kurbanı oluyor.
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Kazada ölen Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti ve 100 milyon lira aldığı iddiası gündeme oturdu.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla geri dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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