En Güçlüler Yarıştı! Survivor'da 23 Mayıs Cuma Akşamı Kim Elendi?
Survivor'da büyük finale sayılı günler kaldı. Haliyle elemeler hızlandı. Survivor'da 23 Mayıs Cuma akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi şoke etti. En güçlü isimlerin yarıştığı Survivor'da elenen ismi sizlerle paylaştık.
İşte, Survivor'da 23 Mayıs Cuma elenen o isim...
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Survivor 2025'in büyük finaline çok az bir zaman kaldı.
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Ayşe ve Dilşah düellosunun kazananı Ayşe oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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