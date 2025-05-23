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En Güçlüler Yarıştı! Survivor'da 23 Mayıs Cuma Akşamı Kim Elendi?

En Güçlüler Yarıştı! Survivor'da 23 Mayıs Cuma Akşamı Kim Elendi?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.05.2025 - 00:20

Survivor'da büyük finale sayılı günler kaldı. Haliyle elemeler hızlandı. Survivor'da 23 Mayıs Cuma akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi şoke etti. En güçlü isimlerin yarıştığı Survivor'da elenen ismi sizlerle paylaştık.

İşte, Survivor'da 23 Mayıs Cuma elenen o isim...

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Survivor 2025'in büyük finaline çok az bir zaman kaldı.

Survivor 2025'in büyük finaline çok az bir zaman kaldı.

Finale her hafta yaklaşırken Survivor elemeleri de hız kazandı. Son eleme düellosunda Meryem, Sevgi, Ayşe ve Dilşah yarıştı.

Meryem, Dilşah'ı yenerken Sevgi ve Ayşe karşılaşmasında kazanan Sevgi oldu.

Haliyle Survivor düellosunda son ikiye Ayşe ve Dilşah kaldı.

Ayşe ve Dilşah düellosunun kazananı Ayşe oldu.

Ayşe ve Dilşah düellosunun kazananı Ayşe oldu.

Dilşah, 23 Mayıs günü Survivor'a veda eden yarışmacı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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