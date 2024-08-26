Mehmet Şef'in Kerem İtirafından Yabani'deki Başrol Krizine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mehmet Şef'in Kerem İtirafından Yabani'deki Başrol Krizine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Ağustos Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef'te üçüncü haftanın elenen yarışmacısı Ümmühan oldu. Ümmühan giderken bir kişiye sarılmadı.
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Bildiğiniz üzere, Yalı Çapkını yeni sezonuna yeni bir senaristle giriyor. Bu durum hikayeyi baştan ayağa değiştirecek gibi görünüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni iki karakter dahil oldu.
Kim Milyoner Olmak İster programında 300 bin TL'lik soruya gelen yarışmacıya sorulan Osmanlı sorusu, geceye damgasını vurdu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5'inci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynayacağı diziye Birsen Altuntaş yeni bir oyuncunun dahil olduğunu yazdı.
Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Seyran ve Ferit bildiğiniz üzere dışarıda da aşk yaşıyor. Ancak Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ilişkisi ayrılıkla sonuçlanınca gerginlik diziye de yansıdı. Saraçoğlu'na, Demir ile sahnelerinin azaltılmasını istediği iddiaları soruldu.
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MasterChef Türkiye'de iki farklı sezonda yarışan yarışmacı Dilara Başaran, Gurmoss'a röportaj verdi. Dilara'dan yıllar sonra MasterChef ile ilgili gelen itiraf şaşırttı.
Kurtlar Vadisi'ndeki Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebeğini paylaşan vatandaş sosyal medyada gündem oldu. Bebek ile karakterin benzerliğine güldüren yorumlar geldi.
NOW'ın sevilen dizisi Yabani'nin çekimleri henüz başlarken, 2. sezon için bomba bir iddia ortaya atıldı. 2. sezonu haftalar sonra yayınlanacak dizinin başrolünün kadrodan ayrıldığı iddia edildi.
Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu. Ogeday, izleyicilerin adada yaşam hakkında ortaya attığı bazı yanılgılara ve efsanelere açıklık getirdi.
MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Kerem Bilginer özellikle Michelin yıldızlı bir restoranın şefi olmasıyla öne çıkarken, Mehmet Şef'in aylar önce Kerem hakkında Fatih Altaylı'ya konuştuğu ortaya çıktı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programında kıştan beri işlenen Şükür Türkan olayı yeni sezonda da devam ederken, Şükür'ün babası Mustafa canlı yayında muhabire saldırdı.
Güneş'i Beklerken dizisindeki Melis karakteriyle tanıdığımız Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisine efsane yaz dizisi hakkında bomba itiraflarda bulundu.
Sıkı bir hayvan hakları savunucusu olan Gülbin Tosun, ana haber spikeri olduğu NOW TV'de zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı. "Hayvan haklarından 1 adım geri yok" yazan Tosun'un yaşadıkları gündem oldu.
MasterChef'in yeni haftasında yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele verdi. Tiramisu yapan yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi "Al Beni Yukarı"yı yaparlarken, son ikiye Beyza ve Hakan kaldı. Peki, mavi takım kaptanı kim seçildi?
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