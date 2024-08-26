Tolga Sarıtaş’ın Oynayacağı Teşkilat Dizisine Yeni Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Tolga Sarıtaş’ın Oynayacağı Teşkilat Dizisine Yeni Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5'inci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynayacağı diziye Birsen Altuntaş yeni bir oyuncunun dahil olduğunu yazdı.
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat için 5'inci sezon hazırlıkları tamamlandı. Hatta ilk bölümden fragmanda yayınlandı.
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Tolga Sarıtaş'ın Yüzbaşı Altay Yalçındağ'ı canlandırdığı diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir oyuncu dahil oldu.
Diziye mafya babası Hamdi’nin yeğeni katıldı. Rolü Eren Hacısalihoğlu canlandıracak. Siz yeni hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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