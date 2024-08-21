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Tolga Sarıtaş'ın Dahil Olduğu Teşkilat'ın Yeni Sezonundan İlk Tanıtım!

Tolga Sarıtaş'ın Dahil Olduğu Teşkilat'ın Yeni Sezonundan İlk Tanıtım!

Teşkilat
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 23:59

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Teşkilat'ın Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı yeni sezon tanıtımını yayınladı.

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Yeni yayın döneminde 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Teşkilat, ciddi başrol değişikliğiyle epey iddialı.

Yeni yayın döneminde 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Teşkilat, ciddi başrol değişikliğiyle epey iddialı.

Tolga Sarıtaş'ın kadrosuna dahil olduğu Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı merakla beklenirken, sonunda müjde verildi.

Tolga Sarıtaş'ın kadrosuna dahil olduğu Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı merakla beklenirken, sonunda müjde verildi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Tolga Sarıtaş'ın görüldüğü Teşkilat'ın yeni sezon tanıtım fragmanını X hesabından yayınladı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Tolga Sarıtaş'ın görüldüğü Teşkilat'ın yeni sezon tanıtım fragmanını X hesabından yayınladı.

İşte Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı:

Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın ikinci defa partner olacağı Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımına gelen yorumlar da burada:

Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın ikinci defa partner olacağı Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımına gelen yorumlar da burada:
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