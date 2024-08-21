Tolga Sarıtaş'ın Dahil Olduğu Teşkilat'ın Yeni Sezonundan İlk Tanıtım!
Tolga Sarıtaş'ın Dahil Olduğu Teşkilat'ın Yeni Sezonundan İlk Tanıtım!
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Yeni yayın döneminde 5. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Teşkilat, ciddi başrol değişikliğiyle epey iddialı.
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Tolga Sarıtaş'ın kadrosuna dahil olduğu Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı merakla beklenirken, sonunda müjde verildi.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Tolga Sarıtaş'ın görüldüğü Teşkilat'ın yeni sezon tanıtım fragmanını X hesabından yayınladı.
İşte Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı:
Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın ikinci defa partner olacağı Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımına gelen yorumlar da burada:
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