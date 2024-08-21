Bu Ne Rezalet? MasterChef'te Tam 6 Tabak Değerlendirilmedi!
Bu Ne Rezalet? MasterChef'te Tam 6 Tabak Değerlendirilmedi!
MasterChef Türkiye'nin takım oyununda bu defa tepsi mantısı istendi. 20 yarışmacının yarıştığı bölümde tam 6 yarışmacı mantıyı yapamadığı için değerlendirmeye alınmadı.
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünün takım oyununda bir klasik olarak tepsi mantısı istendi.
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Her sezon muhakkak yapılan tepsi mantısı bu defa yarışmacılara zor anlar yaşattı.
20 yarışmacının tepsi mantısı yapmak için kolları sıvadığı yarışta 6 yarışmacının mantısı değerlendirmeye alınmazken, ortaya çıkan mantılar jüri kadar izleyicileri de çıldırttı.
Tepsi mantısı oyunu sonrası Mavi takım 4-3 kazanırken, değerlendirmeye alınmayan yarışmacılara jüriden sert eleştiri geldi.
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