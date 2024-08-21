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Bu Ne Rezalet? MasterChef'te Tam 6 Tabak Değerlendirilmedi!

Bu Ne Rezalet? MasterChef'te Tam 6 Tabak Değerlendirilmedi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 23:27

MasterChef Türkiye'nin takım oyununda bu defa tepsi mantısı istendi. 20 yarışmacının yarıştığı bölümde tam 6 yarışmacı mantıyı yapamadığı için değerlendirmeye alınmadı.

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünün takım oyununda bir klasik olarak tepsi mantısı istendi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünün takım oyununda bir klasik olarak tepsi mantısı istendi.

Her sezon muhakkak yapılan tepsi mantısı bu defa yarışmacılara zor anlar yaşattı.

Her sezon muhakkak yapılan tepsi mantısı bu defa yarışmacılara zor anlar yaşattı.

20 yarışmacının tepsi mantısı yapmak için kolları sıvadığı yarışta 6 yarışmacının mantısı değerlendirmeye alınmazken, ortaya çıkan mantılar jüri kadar izleyicileri de çıldırttı.

20 yarışmacının tepsi mantısı yapmak için kolları sıvadığı yarışta 6 yarışmacının mantısı değerlendirmeye alınmazken, ortaya çıkan mantılar jüri kadar izleyicileri de çıldırttı.

Tepsi mantısı oyunu sonrası Mavi takım 4-3 kazanırken, değerlendirmeye alınmayan yarışmacılara jüriden sert eleştiri geldi.

Tepsi mantısı oyunu sonrası Mavi takım 4-3 kazanırken, değerlendirmeye alınmayan yarışmacılara jüriden sert eleştiri geldi.

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