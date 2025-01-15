MasterChef Onur'un Büyük Ödülünden Nilay'ın Akıbetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Onur'un Büyük Ödülünden Nilay'ın Akıbetine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye aylar süren mücadelenin ardından final yaptı. Kerem'le birlikte büyük finalde yarışan Onur, MasterChef 2024'ün şampiyonu olmayı başardı. Önceki yıllarda yarışmacıların şampiyonluk kupası dışında para ödülü kazandığı biliniyordu. Bu sezon Onur'un ne kadar kazandığı açıklanmamıştı. Onur Üresin'in MasterChef'te kazandığı ödülün belli olduğu iddia edildi!
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay'ın öldüğü sahne merak uyandırmıştı. Milyonlarca dizi hayranı Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin diziden ayrılmasına çok üzüldü. Ama ne oyuncudan ne de diziden bir veda açıklaması gelmedi. Dolayısıyla "Acaba ölmedi mi?" sorusu kafaları meşgul etmişti. Dizinin yeni afişi her şeyi açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam haberlere konu olmuştu. Bıçaklanan adam ekrana çıktı. Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Ardından sunucu Zahide Yetiş, Mehmet'e karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi. Sunucunun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Metin Akdülger'in ayrılmasının ardından sezon başı diziye dahil olan Engin Öztürk çok sevilmişti. Özge Özpirinçci'yle partnerlikleri gözlerden kalpler çıkartan Öztürk'e dizide 'anne' geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü bir oyuncu Bora karakterinin annesi olmak üzere diziye dahil oluyor.
En son dijital platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Hazal Kaya setlere dönüyor. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan oyuncuyu televizyonda 2019 yılında Bizim Hikaye dizisi ile izlemiştik. Şimdi ise ekranların en popüler dizilerinden bir tanesinde rol alacak. İşte Hazal Kaya'nın Birsen Altuntaş'ın duyurduğu yeni rolü...
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50 yıllık ses sanatçısı ve usta oyuncu Bedia Ener, dün hayatını kaybederek tüm sevenlerini üzmüştü. Yaprak Dökümü ekibinden yalnızca birkaç kişi Bedia Ener için paylaşım yapmış ve cenazeye kimse katılmadığı için dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün sitem etmişti. Paylaşım yapanlardan biri de dizide Hayriye Hanım'a hayat veren Güven Hokna olmuştu. Hokna'nın "aile dostumuz" paylaşımı gündem oldu.
Müge Anlı'ya bugün bir anne konuk oldu. İki oğlu olan kadın, oğullarından birinin diğerinin karısı ile kaçtığını söyledi. Üstelik oğlu, ölüm döşeğindeki ağabeyinin karısını kaçırmıştı. Karısı ise hamileydi. Müge Anlı, anlatılanlara çok sinirlendi. Yengesi ile kaçan Oğuz'a "O senin yengen yengen!" diye seslendi.
Ülke gündemi son günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla çalkalanıyor. Rekabet Kurumu'nun sektördeki haksız rekabeti önlemek amacıyla başlattığı soruşturma sonucunda ortaya ciddi iddialar atılmıştı. ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara pek çok oyuncu dahil olmuştu. Özellikle ID İletişim bünyesinde çalışan oyuncular iddiaları yalanlarken, sektörde yer alan farklı isimler bu iddiaları doğrular nitelikte paylaşımlar yaptılar. Gold Film'in kurucusu Faruk Turgut da bu iddialar hakkında konuşarak Ayşe Barım'a destek verdi.
Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarının başında kesinlikle Almeda yer alıyor. Yedeklerden gelen Almeda öncesinde diskalifiye olsa da sonra oyuna geri dönmeyi başardı. Her bölüm karşı takıma sataşmaktan geri durmayan Almeda Baylan'ı sizler için araştırdık. İşte Survivor Almeda hakkında merak edilenler...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ağır yaralı olan Nilay karakterinin ölüm haberiyle tüm seyirciler sarsılmıştı. Annesi Sevtap'ın Nilay'ın öldüğünü belirtmesine rağmen kafalarda hala soru işaretleri varken bir seyirci konuyu kökünden çözdü. Kızılcık Şerbeti setine giden seyirci, Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'i bulup ölmediğini herkese duyurdu.
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan bir itiraf gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan kadın izleyici, eşinin kendisini sürekli aldattığını anlattı. Nur Viral anlatılanlar karşısında şaşkına dönüp lafını esirgemedi.
“Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla gözaltına alınan ve 10 ay cezaevinde kalıp serbest bırakılan Bahar Candan, Magazin Burada kameralarına konuştu. Televizyona geri döndüğünü açıklayan Candan, TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan İşte Benim Stilim'de yer alacağını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Program canlı yayınında konuğa eşine ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izleten Zahide Yetiş, sosyal medyanın gündemine oturup yoğun tepki toplamıştı. RTÜK, söz konusu duruma sessiz kalmayıp harekete geçti.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yılbaşı arasını uzatarak tam 3 haftadır ekrandan uzak kaldı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, söz konusu arada çok çalıştıklarını belirten bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Yıllar sonra TV8 ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin sürpriz jürisi Melike Şahin olmuştu. Şahin, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a eşlik edecek. Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'ye giden izleyiciler Melike Şahin'in ilk görüntülerini paylaştı.
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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangın sebebiyle set durmuş ve dizi yayınlanamamıştı. Setin hızla inşa edilmesinin ardından çekimler başlarken Şakir Paşa Ailesi'nden ilk yeni bölüm fragmanı geldi. Fragmanda Şakir Paşa'nın eşi ve eski sevgilisinin yüzleşmesi yer alırken o anlar dizinin enfes bir geri dönüş yapacağının sinyallerini verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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