Ünlü Yapımcı Faruk Turgut 'Tekelleşme' İddialarının Merkezindeki İsim Ayşe Barım'a Destek Verdi!

“Ben size kendimden örnek göstereyim. Kızılcık Şerbeti’nde bir tane Ayşe Barım oyuncusu yok. Ayşe Barım’ın senaristi ve yönetmeni de yok. Türkiye’nin en çok reyting alan dizisi Kızılcık Şerbeti. Ayşe Barım’a rağmen yapan yapıyormuş. Ayşe Barım’ın böyle bir gücü varsa Kızılcık Şerbeti gibi bir dizinin olmaması gerekiyor. Veya Kızıl Goncalar… Ayşe Barım'ın bir oyuncusu var: Mert Yazıcıoğlu. Sektörün bir sürü yeteneksiz, kifayetsiz, beceriksiz, iş yapamamış insanı bütün sektörün olumsuzluklarını bir kişinin üstüne yığarak, günah keçisi olarak Ayşe Barım’ı gösteriyor. Herkesin kariyerini Ayşe Barım planlıyormuş. Ayşe Barım’ın gücü ne ya?”