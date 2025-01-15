Ünlü Yapımcı Faruk Turgut 'Tekelleşme' İddialarının Merkezindeki İsim Ayşe Barım'a Destek Verdi!
Ünlü Yapımcı Faruk Turgut 'Tekelleşme' İddialarının Merkezindeki İsim Ayşe Barım'a Destek Verdi!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/kizilc...
Ülke gündemi son günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla çalkalanıyor. Rekabet Kurumu'nun sektördeki haksız rekabeti önlemek amacıyla başlattığı soruşturma sonucunda ortaya ciddi iddialar atılmıştı. ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara pek çok oyuncu dahil olmuştu. Özellikle ID İletişim bünyesinde çalışan oyuncular iddiaları yalanlarken, sektörde yer alan farklı isimler bu iddiaları doğrular nitelikte paylaşımlar yaptılar. Gold Film'in kurucusu Faruk Turgut da bu iddialar hakkında konuşarak Ayşe Barım'a destek verdi.
Kaynak: Gazete Duvar - Ferhat Yaşar
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Rekabet Kurumu'nun başlattığı haksız rekabet soruşturmasının sonucunda ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım'la ilgili ortaya önemli iddialar atılmıştı.
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkilerinin 'reklam' olduğu ve Ayşe Barım'ın bir iş insanından 5 milyon dolar alarak bu ilişkinin kurulmasını sağladığı iddiaları da tekelleşme iddialarına eklenince konu ülke gündemine oturmuştu.
Gazeteci Serdar Akinan, YouTube'dan yaptığı paylaşımda Barım’ın TRT’nin Tabii platformu için gelen bir senaryoya oyuncu vermemesi sebebiyle Rekabet Kurumu'nun soruşturmayı başlattığını öne sürdü.
Bu süreçte ID iletişim bünyesinde çalışan oyuncular Ayşe Barım'a destek çıkarken; farklı ajanslara bağlı pek çok oyuncu tekelleşme iddialarını doğrular nitelikte paylaşımlar yapıp röportajlar verdiler.
Ekranların en çok izlenen yapımları olan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın bağlı olduğu Gold Yapım'ın sahibi olan yapımcı Faruk Turgut da konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
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Turgut "Ayşe Barım işinin gereğini yapıyor. Bir menajerin asli görevi nedir? Oyuncusunu iyi projede kullandırtmak. Ayşe Barım da bunu yapıyor." dedi.
Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuşan Faruk Turgut, açıklamasında şu ifadelere yer verd:
“Bu sektörde yılda 45 tane dizi yapılıyor. Ayşe Barım’ın bütün oyuncularını koysan ancak 10 tane diziyi zor çıkartır. Geri kalan 35 diziyi kim yapıyor, kim yönetiyor, kim oynuyor, kim çekiyor? Hadi diyelim ki yapımcılar Ayşe Barım’ın inisiyatifinde, peki kanallar gerizekalı mı? Sonuçta bu iş bir para."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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