Bu Kadar Benzerlik Olur! Ünlü Oyuncu Sandık Kokusu'na Bora'nın Annesi Olarak Geliyor!
Bu Kadar Benzerlik Olur! Ünlü Oyuncu Sandık Kokusu'na Bora'nın Annesi Olarak Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Metin Akdülger'in ayrılmasının ardından sezon başı diziye dahil olan Engin Öztürk çok sevilmişti. Özge Özpirinçci'yle partnerlikleri gözlerden kalpler çıkartan Öztürk'e dizide 'anne' geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü bir oyuncu Bora karakterinin annesi olmak üzere diziye dahil oluyor.
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Show TV'nin en sevilen yapımlarından biri olan Sandık Kokusu ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
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Sezon başı Engin Öztürk'ün dahil olduğu dizide, Özge Özpirinçci ile aralarında yakaladıkları uyum çok beğenilmişti.
Senaristler de bu uyumu gördü ve Bora'ya Karsu'ya evlenme teklifi ettiği bir sahne bile yazdılar!
Artık düğün dernek mi kurulacak bilemiyoruz ama Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Bora'nın annesi dahil oluyor.
Ünlü oyuncu Zerrin Nişancı, Nazan Bozbeyli karakteriyle diziye katılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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