'Hayriye Hanım'dan Vefa Örneği: Güven Hokna, Eski Rol Arkadaşı Bedia Ener İçin "Aile Dostumuz" Paylaşımı Yaptı
'Hayriye Hanım'dan Vefa Örneği: Güven Hokna, Eski Rol Arkadaşı Bedia Ener İçin "Aile Dostumuz" Paylaşımı Yaptı
50 yıllık ses sanatçısı ve usta oyuncu Bedia Ener, dün hayatını kaybederek tüm sevenlerini üzmüştü. Yaprak Dökümü ekibinden yalnızca birkaç kişi Bedia Ener için paylaşım yapmış ve cenazeye kimse katılmadığı için dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün sitem etmişti. Paylaşım yapanlardan biri de dizide Hayriye Hanım'a hayat veren Güven Hokna olmuştu. Hokna'nın 'aile dostumuz' paylaşımı gündem oldu.
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Seslendirme sanatçısı ve usta oyuncu Bedia Ener, dün hayatını kaybetmiş ve hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğmuştu.
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Uzun yıllar Neyyir karakteriyle rol aldığı Yaprak Dökümü'nün diğer oyuncularının bir kısmı, Bedia Ener'in vefatından sonra sessizliklerini korumuş ve herhangi bir paylaşım yapmamışlardı.
Dizide kızı rolünü canlandıran ve daha sonra mobbing iddialarıyla gündeme gelen, aralarının bozuk olduğu bilinen Seda Demir ve Deniz Çakır dışında yalnızca birkaç isim paylaşım yapmıştı.
Cenazesine katılan tek isim de Halil Ergün olmuş ve ekipteki oyunculara sitem etmişti.
Ancak dizide Hayriye Hanım karakterini canlandıran Güven Hokna, Yaprak Dökümü'ndeki biricik dostu Neyyir'e gönderme yaparak duygusal bir mesaj paylaştı.
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Hokna, yaptığı paylaşımda "Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. 😞🙏" ifadelerine yer verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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