MasterChef Ayşe'ye Tepkilerden Yalı Çapkını Yeni Sezona Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ayşe'ye Tepkilerden Yalı Çapkını Yeni Sezona Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Ağustos Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Üçüncü sezonuyla Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan 'Yalı Çapkını'ndan yeni gelişmeler var. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide zaman atlaması olacağını duyurdu. Detaylar içerikte!
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MasterChef Türkiye yarışmacıları televizyon ekranlarında en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele ederken sosyal medyada her birinin hakkında birbirinden goygoyvari paylaşımlar yapılıyor. Sıradaki paylaşım MasterChef Onur'un çok başka bir televizyon kişiliğine benzetilmesi oldu. Gelin X'te @TrueDrgnbrn adlı kullanıcının başlattığı bu goygoya ve ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu, Nişantaşı'nda dizinin yeni sezon senaryosunu okurken muhabirlere yakalandı. Gizli çekim yapan kameraman "Neredeyse senaryoyu ifşalatacaktı" dedirtti.
MasterChef'te dün akşam Ayşe'nin tabağını beğenmeyen izleyiciler sosyal medyada tepki gösterdi: "Elenmeli!"
Yabani dizisi yeni sezon için çekimlere başladı. Dolunay Soysert, set arkasından fotoğraf paylaştı. Üstüne de "Ananızı öne attınız" yazdı.
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Hatırlarsanız ilk yayınlandığı dönem Kızıl Goncalar RTÜK'ten ceza aldı. Dizideki sahneler ve değinilen konular nedeniyle hem para cezası verilen hem de 2 program durdurma cezası verilen dizi hakkında bakın başrol oyuncusu Özcan Deniz neler söyledi...
MasterChef'te o hafta elenen yarışmacıyı anlamayalım, diye ekibin uyguladığı zeka kokan hareket ortaya çıktı.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı Bahar dizisine üç oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda Evren gizemi çözülürken bir de bizleri yeni bir aşk bekliyor olacak.
Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterinin annesi Zerrin'e hayat veren oyuncu Toprak Sağlam'dan dizi hakkında itiraf geldi. Bi' Başka'ya konuk olan oyuncu rolü ile ilgili konuştu.
Beşinci sezon çekimleri başlayan Gönül Dağı dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu Feyza Işık diziden ayrıldı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Mehmet Ensar Çalışan, 16 yaşında olmasına rağmen yarışmaya katılması ve şirket sahibi olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 16 yaşındaki çocuğu aslında nereden tanıdığımız ortaya çıktı.
Yalı Çapkını'nın iki sezon ayak fetişi Saffet rolüne hayat veren Ediz Akşehir, verdiği röportajda rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumunu övmelere doyamadı.
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Siyah Kalp dizisi merakla beklenirken ilk fragman geldi.
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere son dönemde kalbinin boş olmasıyla öne çıkarken, bu yaz yarışma dönüşü aşkı bulmuş! Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Nagihan, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı özellikle partnerlerin uyumu nedeniyle sık sık gündem olurken, merakla beklenen dizinin yayın günü belli oldu.
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