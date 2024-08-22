Kiminle Aşk Yaşıyor? Survivor Nagihan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi!
Kiminle Aşk Yaşıyor? Survivor Nagihan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi!
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere son dönemde kalbinin boş olmasıyla öne çıkarken, bu yaz yarışma dönüşü aşkı bulmuş! Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Nagihan, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
KAYNAK: Aramızda Kalmasın
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Survivor'a en çok giden yarışmacılar arasında yer alan Nagihan Karadere bu konuda işin piri olurken, Survivor dışındaki hayatı merak konusu olmuştu.
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2016 yılında eşinden boşanan Nagihan'ın kalbi bir süredir boş olurken, Survivor 2024 dönüşü sonrası sevenlerine şaşırtan bir sürpriz yaptı.
Survivor 2024 sonrası sakatlıkları dolayısıyla uzun süre tedavi gören Nagihan tatile henüz çıkarken, tatili esnasında kameralara yakalandı.
Aramızda Kalmasın kameralarına yakalanan Nagihan Karadere, erkek arkadaşıyla görüntülenirken sosyal medya kullanıcıları ikiliyi epey yakıştırdı.
İşte Survivor Nagihan ve sevgilisi:
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