Milyoner'deki Şirket Sahibi 16 Yaşındaki Çocuğu Meğer Oradan Tanıyormuşuz!
Milyoner'deki Şirket Sahibi 16 Yaşındaki Çocuğu Meğer Oradan Tanıyormuşuz!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Mehmet Ensar Çalışan, 16 yaşında olmasına rağmen yarışmaya katılması ve şirket sahibi olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 16 yaşındaki çocuğu aslında nereden tanıdığımız ortaya çıktı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki yarışmacıyla gündem olmuştu.
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18 yaş ve üstü yarışmacıları kabul eden Milyoner'e 16 yaşındaki Ensar'ın çıkması herkesi şaşırtırken, Mehmet Ensar Çalışan anlattıklarıyla stüdyo ve ekran başındakileri şoke etmişti.
Aslında 16 yaşında olduğunu belirten ve yaşını mahkemeyle 18'e çıkardığını söyleyen Mehmet Ensar, ayrıca şirket sahibi olduğunun altını çizerken, genç Ensar haliyle merak edilen biri haline gelmişti.
Sosyal medya hesaplarına baktığımız Mehmet Ensar'ın 2021 yılında Teknofest'e katıldığını görüyoruz.
2021 Teknofest şampiyonu olan Mehmet Ensar Çalışan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'la da fotoğrafı bulunurken, babasının eski AKP Afyonkarahisar Evciler İlçe Başkanı Şener Çalışan olduğu ortaya çıktı.
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