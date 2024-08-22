Milyoner'deki Şirket Sahibi 16 Yaşındaki Çocuğu Meğer Oradan Tanıyormuşuz!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Mehmet Ensar Çalışan, 16 yaşında olmasına rağmen yarışmaya katılması ve şirket sahibi olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 16 yaşındaki çocuğu aslında nereden tanıdığımız ortaya çıktı.