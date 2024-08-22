Show TV'nin Merakla Beklenen Dizisi "Siyah Kalp"ten İlk Fragman Geldi!
Show TV'nin Merakla Beklenen Dizisi "Siyah Kalp"ten İlk Fragman Geldi!
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın partnerliğiyle fırtına gibi esmeye geliyor. Siyah Kalp dizisi merakla beklenirken ilk fragman geldi.
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Show TV yeni sezona bomba gibi hazırlanırken, sezonun en iddialı dizilerinden biri de hiç şüphesiz Siyah Kalp.
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Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrolünde yer aldığı dizi şimdiden heyecan yaratırken, Siyah Kalp'ten beklenen haber geldi.
Kapadokya'nın destansı ortamında çekilen Siyah Kalp dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
İşte Siyah Kalp'ten beklenen fragman:
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