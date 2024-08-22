Yalı Çapkını'nın Ayak Fetişi Saffet'i Ediz Akşehir'den Rol Arkadaşlarına Övgü Dolu Sözler
Yalı Çapkını'nın Ayak Fetişi Saffet'i Ediz Akşehir'den Rol Arkadaşlarına Övgü Dolu Sözler
Yalı Çapkını'nın iki sezon ayak fetişi Saffet rolüne hayat veren Ediz Akşehir, verdiği röportajda rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumunu övmelere doyamadı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan iki sezon boyunca Saffet karakterine hayat veren Ediz Akşehir, ayal fetişi karakteriyle dikkat çekmişti.
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3. sezonda diziden ayrılan Akşehir özel hayatı ve Yalı Çapkını hakkında röportaj verirken, rol arkadaşlarını övmeden geçemedi.
Yalı Çapkını'nın bu kadar sevilmesinin nedeni olarak başroller Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i işaret eden Akşehir, ikili hakkında şu sözleri söyledi:
"Afra ve Mert mükemmel ikili. Kimyaları ve enerjileri dizinin milyonlarca kalp kazanmasının ana nedenlerinden biri."
İşte o röportaj:
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