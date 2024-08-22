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"Anayım Ben Ana!": Yabani Setinden Oyuncuların Eğlenceli Paylaşımı

"Anayım Ben Ana!": Yabani Setinden Oyuncuların Eğlenceli Paylaşımı

Yabani Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 13:25

Yabani dizisi yeni sezon için çekimlere başladı. Dolunay Soysert, set arkasından fotoğraf paylaştı. Üstüne de 'Ananızı öne attınız' yazdı.

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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani dizisi sete çıktı. Yeni sezon çekimleri hızla başladı.

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani dizisi sete çıktı. Yeni sezon çekimleri hızla başladı.

Bertan Asllani ve Dolunay Soysert'in de kare de olduğu bir fotoğraf paylaşan Yabani ekibi sevenlerini gülümsetti.

Bertan Asllani ve Dolunay Soysert'in de kare de olduğu bir fotoğraf paylaşan Yabani ekibi sevenlerini gülümsetti.

Dizide "Neslihan Soysalan" karakterine hayat veren Soysert, paylaştığı fotoğrafta "Ananızı öne attınız çocuklarım" yazdı.

Dizide "Neslihan Soysalan" karakterine hayat veren Soysert, paylaştığı fotoğrafta "Ananızı öne attınız çocuklarım" yazdı.

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