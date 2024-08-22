"Anayım Ben Ana!": Yabani Setinden Oyuncuların Eğlenceli Paylaşımı
"Anayım Ben Ana!": Yabani Setinden Oyuncuların Eğlenceli Paylaşımı
Yabani dizisi yeni sezon için çekimlere başladı. Dolunay Soysert, set arkasından fotoğraf paylaştı. Üstüne de 'Ananızı öne attınız' yazdı.
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Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Yabani dizisi sete çıktı. Yeni sezon çekimleri hızla başladı.
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Bertan Asllani ve Dolunay Soysert'in de kare de olduğu bir fotoğraf paylaşan Yabani ekibi sevenlerini gülümsetti.
Dizide "Neslihan Soysalan" karakterine hayat veren Soysert, paylaştığı fotoğrafta "Ananızı öne attınız çocuklarım" yazdı.
Paylaşımı:
İşte o video:
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