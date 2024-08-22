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MasterChef Onur, Kaşlarıyla Gündeme Gelen Bakımlı Hafıza Benzetilince Olanlar Oldu

MasterChef Onur, Kaşlarıyla Gündeme Gelen Bakımlı Hafıza Benzetilince Olanlar Oldu

Twitter Goygoy MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 09:22

MasterChef Türkiye yarışmacıları televizyon ekranlarında en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele ederken sosyal medyada her birinin hakkında birbirinden goygoyvari paylaşımlar yapılıyor. Sıradaki paylaşım MasterChef Onur'un çok başka bir televizyon kişiliğine benzetilmesi oldu. Gelin X'te @TrueDrgnbrn adlı kullanıcının başlattığı bu goygoya ve ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Bu sene TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında her yarışmacı bambaşka bir özelliğiyle sosyal medyanın diline düşüyor. Özellikle de dış görünüşleriyle...

Bu sene TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında her yarışmacı bambaşka bir özelliğiyle sosyal medyanın diline düşüyor. Özellikle de dış görünüşleriyle...

İşte yine o benzetmelerden biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @TrueDrgnbrn adlı bir kullanıcı MasterChef Onur'u TRT ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında bakımlılığıyla ve tabii kaşlarıyla gündeme gelen Hafız Mustafa Özyılmaz'a benzetti.

İşte yine o benzetmelerden biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @TrueDrgnbrn adlı bir kullanıcı MasterChef Onur'u TRT ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında bakımlılığıyla ve tabii kaşlarıyla gündeme gelen Hafız Mustafa Özyılmaz'a benzetti.
twitter.com

X kullanıcısının paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar gecikmedi:

X kullanıcısının paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar gecikmedi:

"Ayyy ya cidden diyorum biri ama kim? Bu arada Diego'ya da çok benziyor"

Tarkan mııııı?

Tarkan mııııı?
twitter.com
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Olabilir...

Olabilir...
twitter.com

Toplaşın, evet o hoca...

Toplaşın, evet o hoca...
twitter.com

Azıcık andırıyor sadece:

Azıcık andırıyor sadece:
twitter.com

MasterChef Onur'un maşallahı var valla...

MasterChef Onur'un maşallahı var valla...
twitter.com

Çok daha sarışın çıkması gerekmiyor muydu?

Çok daha sarışın çıkması gerekmiyor muydu?
twitter.com
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Ne, ne, ne?

Ne, ne, ne?
twitter.com

Google'a bakımlı hoca yazınca çıkıyor...

Google'a bakımlı hoca yazınca çıkıyor...
twitter.com

MasterChef Onur, bakımlı hocaya benziyor mu sizce? Ya da bir başkasına? Yorumlara buyrun...

MasterChef Onur, bakımlı hocaya benziyor mu sizce? Ya da bir başkasına? Yorumlara buyrun...

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