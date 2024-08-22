MasterChef Onur, Kaşlarıyla Gündeme Gelen Bakımlı Hafıza Benzetilince Olanlar Oldu

MasterChef Türkiye yarışmacıları televizyon ekranlarında en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele ederken sosyal medyada her birinin hakkında birbirinden goygoyvari paylaşımlar yapılıyor. Sıradaki paylaşım MasterChef Onur'un çok başka bir televizyon kişiliğine benzetilmesi oldu. Gelin X'te @TrueDrgnbrn adlı kullanıcının başlattığı bu goygoya ve ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.