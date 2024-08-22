MasterChef Onur, Kaşlarıyla Gündeme Gelen Bakımlı Hafıza Benzetilince Olanlar Oldu
MasterChef Onur, Kaşlarıyla Gündeme Gelen Bakımlı Hafıza Benzetilince Olanlar Oldu
MasterChef Türkiye yarışmacıları televizyon ekranlarında en başarılı tabakları çıkarmak için mücadele ederken sosyal medyada her birinin hakkında birbirinden goygoyvari paylaşımlar yapılıyor. Sıradaki paylaşım MasterChef Onur'un çok başka bir televizyon kişiliğine benzetilmesi oldu. Gelin X'te @TrueDrgnbrn adlı kullanıcının başlattığı bu goygoya ve ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Bu sene TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında her yarışmacı bambaşka bir özelliğiyle sosyal medyanın diline düşüyor. Özellikle de dış görünüşleriyle...
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İşte yine o benzetmelerden biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @TrueDrgnbrn adlı bir kullanıcı MasterChef Onur'u TRT ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında bakımlılığıyla ve tabii kaşlarıyla gündeme gelen Hafız Mustafa Özyılmaz'a benzetti.
X kullanıcısının paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar gecikmedi:
"Ayyy ya cidden diyorum biri ama kim? Bu arada Diego'ya da çok benziyor"
Tarkan mııııı?
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Olabilir...
Toplaşın, evet o hoca...
Azıcık andırıyor sadece:
MasterChef Onur'un maşallahı var valla...
Çok daha sarışın çıkması gerekmiyor muydu?
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Ne, ne, ne?
Google'a bakımlı hoca yazınca çıkıyor...
MasterChef Onur, bakımlı hocaya benziyor mu sizce? Ya da bir başkasına? Yorumlara buyrun...
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