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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Rol Aldığı Bir Gece Masalı'nın Yayın Günü Belli Oldu!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Rol Aldığı Bir Gece Masalı'nın Yayın Günü Belli Oldu!

Bir Gece Masalı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 23:47

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı özellikle partnerlerin uyumu nedeniyle sık sık gündem olurken, merakla beklenen dizinin yayın günü belli oldu.

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atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Bir Gece Masalı için geri sayım başladı.

atv'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Bir Gece Masalı için geri sayım başladı.

Özellikle Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in partnerliğiyle sık sık gündem olan Bir Gece Masalı arka arkaya tanıtım fragmanları yayınlarken yayın günü merak konusu olmuştu.

Özellikle Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in partnerliğiyle sık sık gündem olan Bir Gece Masalı arka arkaya tanıtım fragmanları yayınlarken yayın günü merak konusu olmuştu.

İddialı diziden sonunda beklenen müjde geldi ve yayınlanan fragmanla beraber Bir Gece Masalı'nın yayın günü duyuruldu.

İddialı diziden sonunda beklenen müjde geldi ve yayınlanan fragmanla beraber Bir Gece Masalı'nın yayın günü duyuruldu.

Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı günü yayınlanmaya hazırlanırken, rakibi ise Salı gününün galibi Bahar oldu.

Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı günü yayınlanmaya hazırlanırken, rakibi ise Salı gününün galibi Bahar oldu.

Fragmanı da şuraya ekleyelim:

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