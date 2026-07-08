Macron'dan Trump'a Kimseyi Es Geçmedi: Fenomen Yellowossi'den NATO Zirvesine Özel Şarkı

'Boyadılar Ankara'yı

Sakladılar bizim favelayı

Macron emmi koşamadan

Yıktı Melih gittonun arayı

Gezdik Çinçin düştük taşa

Elittir İsmet Paşa

Pavyon arkası kelle paça

Dönerle gittik maça

Mimaride Doğantepe

Huzurda Yenidoğan

Angaralı kurda kuşa yemken

Sandın her şey hoş ha?

Döndük mülteciye

Sübyancılar gelmiş diye

Bayram temizliği niye?

Bunca masraf sanki boşa...

Kaldık trafiğe

Yollar boştur diye

Mansur başkan yap şovunu

Göç var yoksa Konstantine

Bütün partiler bitsin

Halkım sen bu alemde teksin

Milyon değil milyar da olsan

Sen bir Donald Trump etmezsin

Anca mobeseler seni çeksin

Yazsın cezayı sen gözü peksin

Bir gün sen de güleceksin

Başkanına el sallasana...

Boyadılar Ankara'yı

Sakladılar bizim favelayı

Macron emmi koşamadan

Yıktı Melih gittonun arayı

Boyadılar Ankara'yı

Sakladılar bizim favelayı

Macron emmi koşamadan

Yıktı Melih gittonun arayı

Yapma...'