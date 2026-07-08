article/comments
article/share
Haberler
Video
Macron'dan Trump'a Kimseyi Es Geçmedi: Fenomen Yellowossi'den NATO Zirvesine Özel Şarkı

Macron'dan Trump'a Kimseyi Es Geçmedi: Fenomen Yellowossi'den NATO Zirvesine Özel Şarkı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 13:53

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya siyasetinin gözü, 36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya çevrildi. Liderler kritik görüşmeler için başkentte bir araya gelirken, popüler şarkıları protest, eleştirel ve hiciv dolu sözlerle yeniden yorumlamasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Osman Zurnacı (bilinen adıyla @yellowossi), Ankara'nın arka sokaklarında yaşananları anlatan yeni bir şarkı yayımladı.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan şarkıda, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Mansur Yavaş'a, Melih Gökçek'ten Donald Trump'a kadar yerli ve yabancı pek çok siyasetçiden söz edildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Boyadılar Angarayı Şarkısının Sözleri:

İşte Boyadılar Angarayı Şarkısının Sözleri:

'Boyadılar Ankara'yı

Sakladılar bizim favelayı

Macron emmi koşamadan

Yıktı Melih gittonun arayı

Gezdik Çinçin düştük taşa

Elittir İsmet Paşa

Pavyon arkası kelle paça

Dönerle gittik maça

Mimaride Doğantepe

Huzurda Yenidoğan

Angaralı kurda kuşa yemken

Sandın her şey hoş ha?

Döndük mülteciye

Sübyancılar gelmiş diye

Bayram temizliği niye?

Bunca masraf sanki boşa...

Kaldık trafiğe

Yollar boştur diye

Mansur başkan yap şovunu

Göç var yoksa Konstantine

Bütün partiler bitsin

Halkım sen bu alemde teksin

Milyon değil milyar da olsan

Sen bir Donald Trump etmezsin

Anca mobeseler seni çeksin

Yazsın cezayı sen gözü peksin

Bir gün sen de güleceksin

Başkanına el sallasana...

Boyadılar Ankara'yı

Sakladılar bizim favelayı

Macron emmi koşamadan

Yıktı Melih gittonun arayı

Boyadılar Ankara'yı

Sakladılar bizim favelayı

Macron emmi koşamadan

Yıktı Melih gittonun arayı

Yapma...'

Şarkıyı duyan Ankaralılar ise yerinde duramadı, videoya yorum yağdı 👇

Şarkıyı duyan Ankaralılar ise yerinde duramadı, videoya yorum yağdı 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın