Macron'dan Trump'a Kimseyi Es Geçmedi: Fenomen Yellowossi'den NATO Zirvesine Özel Şarkı

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Dünya siyasetinin gözü, 36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya çevrildi. Liderler kritik görüşmeler için başkentte bir araya gelirken, popüler şarkıları protest, eleştirel ve hiciv dolu sözlerle yeniden yorumlamasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Osman Zurnacı (bilinen adıyla @yellowossi), Ankara'nın arka sokaklarında yaşananları anlatan yeni bir şarkı yayımladı.
Kısa sürede sosyal medyada viral olan şarkıda, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Mansur Yavaş'a, Melih Gökçek'ten Donald Trump'a kadar yerli ve yabancı pek çok siyasetçiden söz edildi.
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İşte Boyadılar Angarayı Şarkısının Sözleri:
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Şarkıyı duyan Ankaralılar ise yerinde duramadı, videoya yorum yağdı 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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