İşte Benim Stilim'de Torpil İddiasından Survivor'da "Villa" Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
İşte Benim Stilim'de Torpil İddiasından Survivor'da "Villa" Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Haziran Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından Survivor All Star Ogeday'ın şampiyonluğuyla son buldu. Yarışma sonrası villada kaldıklarına dair fotoğrafları çıkan yarışmacılardan Yasin ve Nagihan iddialara yanıt verdi.
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2. Yeni sezon için gümbür gümbür gelen MasterChef'te bir yarışmacı Mehmet Şef'le metrobüste denk geldiği anısını anlattı.
3. Geçtiğimiz hafta sizlere en özlediğimiz yaz dizisi anketi yapmıştık. İşte o anketimiz sonuçlandı. Buyurun sonuçlara beraber bakalım!👇
4. Dizi tarihimizin en efsane dizileri arasında belki de ilk ikiyi paylaşan Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü gündemimizden hiçbir zaman düşmüyor. Bu kez de bir X kullanıcısı dizilerdeki Matmazel ve Fikret karakterlerini kimlerin canlandıracağına dair çok az kişinin bildiği bir bilgiyi paylaştı.
5. Sezon en iddialı yapımlarından biri olan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Kızıl Goncalar'ın sete geç çıkacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sete çıkma tarihi belli oldu!
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6. Yaprak Dökümü ve Ebru Yaşar'ın Yeşillenirim şarkısı arasındaki tek bağlantının 2006 yılı olmadığı ortaya çıktı! Bir X kullanıcısının verdiği bilgiye göre meğer şarkının sözlerinin yazarı dizinin oyuncularından biriymiş.
7. Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim'in son sezonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
8. Survivor'da büyük iddiası sebebiyle SMS'i kaldırtan ve istediği performansa bir türlü ulaşamayan Nagihan Karadere, hayranlarıyla buluştuğu bir AVM'de “Ona Osmanlı tokadını bir yapıştırdım” diyerek viral olan akımı canlandırdı.
9. MasterChef heyecanı başladı. Yeni sezon için elemelere katılan yarışmacılardan Muratcan Sural, yaptığı yemek ile şefleri etkiledi. Yenilebilir yazıcıdan üç boyutlu kılçık çıkardığını söyledi. İşte yaşananlar...
10. Barış Akarsu ve Merve Sevi'nin başrollerini paylaştığı, Yalancı Yarim dizisini hatırlayanları ve hiç unutamayanları duygulandıran, yıllar sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki sette çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı.
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11. Müge Anlı'ya çıkan Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve iki çocuğunu bulmak istediğini söyledi. Hallaç, "Eşim beni aldatıp, tüm mülklerimizi çocuklarımızla birlikte kaçarak üzerine geçirdi." şeklinde bir iddiada bulundu. Ancak, programa telefonla bağlanan eski eşi ve kızı Selcan'ın ifadeleri, olayın gidişatını tamamen değiştirdi.
12. Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, sonunda aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile nişanlandığını duyurdu.
13. Türk dizilerinde ruhsal dengesizliklerine rağmen sempati uyandırabilen bir karakter olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları o karakteri buldu!
14. Aşkı Memnu izlediğimiz o ilk günler daha dün gibi! Bihter'in ölümünün üzerinden ise tam 14 yıl geçti. 14 yıl önce bugün final sahnesi ile kalbimizden vurulduğumuz Bihter Ziyagil, aramızdan ayrılmıştı. Sosyal medyada sevenleri onu unutmadı.
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