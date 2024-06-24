Aşk-ı Memnu Firdevs ve Yaprak Dökümü Matmazel Oynayacak Oyuncuların Role Seçilme Hikayesi Şaşkına Çevirecek!

Dizi tarihimizin en efsane dizileri arasında belki de ilk ikiyi paylaşan Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü gündemimizden hiçbir zaman düşmüyor. Bu kez de bir X kullanıcısı dizilerdeki Matmazel ve Fikret karakterlerini kimlerin canlandıracağına dair çok az kişinin bildiği bir bilgiyi paylaştı.