Aşk-ı Memnu Firdevs ve Yaprak Dökümü Matmazel Oynayacak Oyuncuların Role Seçilme Hikayesi Şaşkına Çevirecek!
Aşk-ı Memnu Firdevs ve Yaprak Dökümü Matmazel Oynayacak Oyuncuların Role Seçilme Hikayesi Şaşkına Çevirecek!
Dizi tarihimizin en efsane dizileri arasında belki de ilk ikiyi paylaşan Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü gündemimizden hiçbir zaman düşmüyor. Bu kez de bir X kullanıcısı dizilerdeki Matmazel ve Fikret karakterlerini kimlerin canlandıracağına dair çok az kişinin bildiği bir bilgiyi paylaştı.
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Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en güzel dizileri sorulduğunda herkesin aklına genelde aynı cevaplar gelir.
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Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü finallerinin üstünden geçen 14 yıla rağmen hala neredeyse her gün konuştuğumuz ve izlediğimiz diziler arasında yer alıyor.
Her iki dizi için de ikonikleşen karakterler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün bir X kullanıcısı tarafından Matmazel ve Fikret'i canlandıracak oyuncuların nasıl bulunduğuna dair bomba bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre dizilerin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, tiyatro oyunu seyrederken Zerrin Tekindor ve Bennu Yıldırımlar'ı görüp tam da aradıkları kişiler olduklarına karar vermişler.
Bu başarılı iki oyuncu da gerçekten karakterlerle bütünleşti doğrusu. Harika birer tercih olmuş!
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