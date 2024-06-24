Survivor’da Popüler Olmuştu: Nagihan Hayranına “Ona Osmanlı Tokadını Bir Yapıştırdım” Diyerek Tokat Attı!
Survivor’da Popüler Olmuştu: Nagihan Hayranına “Ona Osmanlı Tokadını Bir Yapıştırdım” Diyerek Tokat Attı!
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Büyük umutlarla katıldığı Survivor'da sakatlığı sebebiyle istediği performansa asla ulaşamayan Nagihan, finalistlerden biri olamadan elenmişti.
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Üzücü bir sezon geçirse de kendine güveninden hiçbir şey kaybetmeyen Nagihan, zaten var olan hayran sayısını kat kat artırdı.
Survivor'ın bitişiyle de hayranlarıyla bir araya gelmeye başlayan Nagihan, bu kez de bir AVM'de söyleşiye katıldı.
Nagihan, Survivor'da popüler olan sözünü söyleyerek bir hayranına tokat attı!
Yarışmacının bu davranışı tepkilere yol açtı.
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