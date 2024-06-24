İşte Benim Stilim'in Sezonunda Bahar Candan ve Nur Yerlitaş'la İlgili Ortaya Atılan İddia Ortalığı Karıştırdı!
İşte Benim Stilim'in Sezonunda Bahar Candan ve Nur Yerlitaş'la İlgili Ortaya Atılan İddia Ortalığı Karıştırdı!
Kaynak: https://x.com/yengechatunonal/status/...
Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim'in son sezonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Moda programları bir dönem gündüz kuşağının nabzını tutuyordu ve ülkece izlemekten büyük keyif alıyorduk.
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Bu moda programlarının başında da Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun jüri üyesi olduğu İşte Benim Stilim geliyordu.
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın popüler olduğu programda neredeyse her bölüm bir tartışmanın yaşanması sebebiyle de cezalar kaçınılmaz oluyordu.
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından programla ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Bahar Candan'ın son sezonunda kombinlerinin Nur Yerlitaş tarafından yapıldığını söylemesi şaşkınlık yarattı.
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Aslında bu bir iddia da değil. Çünkü Nur Yerlitaş vefat ettiğinde Bahar Candan yaptığı paylaşımla bu durumu itiraf etmişti.
Programı izlediyseniz siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Var mıydı gözünüze çarpan bir şey?
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