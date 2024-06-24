Ebru Yaşar'ın Bir Dönem Efsane Olan Şarkısının Sözlerini Yaprak Dökümü'nün Olaylı Karakteri Yazmış!
Ebru Yaşar'ın Bir Dönem Efsane Olan Şarkısının Sözlerini Yaprak Dökümü'nün Olaylı Karakteri Yazmış!
Yaprak Dökümü ve Ebru Yaşar'ın Yeşillenirim şarkısı arasındaki tek bağlantının 2006 yılı olmadığı ortaya çıktı! Bir X kullanıcısının verdiği bilgiye göre meğer şarkının sözlerinin yazarı dizinin oyuncularından biriymiş.
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2006 yılında hayatımıza giren ve Türk dizi tarihinin en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Yaprak Dökümü, hala özellikle yaz dönemlerinde gündüz kuşağında yayınlanıyor.
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Artık tüm repliklerini ezberlememize rağmen yine de izlemekten vazgeçmediğimiz dizinin başladığı tarihin üstünden 18 yıl geçtiğini düşününce bir yaşlanmış hissetmiyor değiliz.
Aynı yıl piyasaya sürülen ve dinlemekten son derece keyif aldığımız, listelerin zirvesinde yer alan Yeşillenirim şarkısını da hatırlamakta fayda var.
Yaprak Dökümü ve Ebru Yaşar'ın Yeşillenirim şarkısının ortaya çıkış yılı olan 2006, ikisinin tek ortak özelliği değil!
Bir X kullanıcısının bir kez daha dile getirdiği üzere, şarkının sözlerinin yazarı Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'e ait.
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Kontrol ettiğimizde şimdilerde ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'in gerçekten de şarkının söz yazarı olduğunu görüyoruz. Siz bu bilgiyi biliyor muydunuz?
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Sadece o değil Asuman krause’nin kukla şarkısının da söz yazarı kendisi
tamamda ne yapalım sonuç çıkmış mı ne gerek var buna şimdi 😒😒😒