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Villada Kaldıkları İddia Edilmişti: Yasin ve Nagihan Survivor'la İlgili Tüm İddialara Yanıt Verdi!

Villada Kaldıkları İddia Edilmişti: Yasin ve Nagihan Survivor'la İlgili Tüm İddialara Yanıt Verdi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 01:15

Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından Survivor All Star Ogeday'ın şampiyonluğuyla son buldu. Yarışma sonrası villada kaldıklarına dair fotoğrafları çıkan yarışmacılardan Yasin ve Nagihan iddialara yanıt verdi.

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Her türlü kaosa ve entrikaya maruz kaldığımız Survivor All Star, 13 Haziran'da final yapmıştı.

Her türlü kaosa ve entrikaya maruz kaldığımız Survivor All Star, 13 Haziran'da final yapmıştı.

Ogeday'ın şampiyon olduğu yarışmada her şey geride kaldı diye düşünürken yeni kaoslar ortaya çıkmaya başladı bile.

Ogeday'ın şampiyon olduğu yarışmada her şey geride kaldı diye düşünürken yeni kaoslar ortaya çıkmaya başladı bile.

Bu kaoslardan biri de yarışmacıların otel ya da villada kaldığı ve telefon kullanabildikleri, yemek yiyebildikleri üzerineydi.

Bu kaoslardan biri de yarışmacıların otel ya da villada kaldığı ve telefon kullanabildikleri, yemek yiyebildikleri üzerineydi.

Detayları burada anlatmıştık:

Pek çok kaosun tam da ortasında yer alan Nagihan ve Yasin, katıldıkları bir etkinlikte bu iddialara yanıt verdi.

Pek çok kaosun tam da ortasında yer alan Nagihan ve Yasin, katıldıkları bir etkinlikte bu iddialara yanıt verdi.

Ödül oyunlarında bekleme sürelerini villada geçirdiklerini ve o sırada fotoğraf çekildiklerini belirten ikili, yarışma süresince adada ve aç kaldıklarını dile getirdiler.

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