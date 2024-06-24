Villada Kaldıkları İddia Edilmişti: Yasin ve Nagihan Survivor'la İlgili Tüm İddialara Yanıt Verdi!
Villada Kaldıkları İddia Edilmişti: Yasin ve Nagihan Survivor'la İlgili Tüm İddialara Yanıt Verdi!
Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından Survivor All Star Ogeday'ın şampiyonluğuyla son buldu. Yarışma sonrası villada kaldıklarına dair fotoğrafları çıkan yarışmacılardan Yasin ve Nagihan iddialara yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her türlü kaosa ve entrikaya maruz kaldığımız Survivor All Star, 13 Haziran'da final yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ogeday'ın şampiyon olduğu yarışmada her şey geride kaldı diye düşünürken yeni kaoslar ortaya çıkmaya başladı bile.
Bu kaoslardan biri de yarışmacıların otel ya da villada kaldığı ve telefon kullanabildikleri, yemek yiyebildikleri üzerineydi.
Pek çok kaosun tam da ortasında yer alan Nagihan ve Yasin, katıldıkları bir etkinlikte bu iddialara yanıt verdi.
Ödül oyunlarında bekleme sürelerini villada geçirdiklerini ve o sırada fotoğraf çekildiklerini belirten ikili, yarışma süresince adada ve aç kaldıklarını dile getirdiler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın