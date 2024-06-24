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MasterChef'te Mehmet Şef'le Metrobüste Denk Gelen Yarışmacının Anısı "Halk Adamı" Dedirtti!

MasterChef'te Mehmet Şef'le Metrobüste Denk Gelen Yarışmacının Anısı "Halk Adamı" Dedirtti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 00:38

Yeni sezon için gümbür gümbür gelen MasterChef'te bir yarışmacı Mehmet Şef'le metrobüste denk geldiği anısını anlattı.

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ana kadronun belirlenmesi için devam eden elemelerde birbirinden yetenekli yarışmacı adaylarını izleme şansı yakalıyoruz.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Ana kadronun belirlenmesi için devam eden elemelerde birbirinden yetenekli yarışmacı adaylarını izleme şansı yakalıyoruz.

Şeflerin neredeyse kaşık atmaya kadar gittiği elemelere yarışmacıların hikayeleri de damga vuruyor.

Şeflerin neredeyse kaşık atmaya kadar gittiği elemelere yarışmacıların hikayeleri de damga vuruyor.

Yayınlanan son bölümde ana kadro için yarışan Şeyhmus, 2018'de Mehmet Şef'le metrobüste karşılaştığı anısını anlattı.

Yayınlanan son bölümde ana kadro için yarışan Şeyhmus, 2018'de Mehmet Şef'le metrobüste karşılaştığı anısını anlattı.

Mehmet Şef'le konuşma fırsatı yakaladığını söyleyen yarışmacı, şefin kendisini MasterChef'e katılmak için ikna ettiğini söyledi.

Mehmet Şef'le konuşma fırsatı yakaladığını söyleyen yarışmacı, şefin kendisini MasterChef'e katılmak için ikna ettiğini söyledi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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