Yeni Sezon Tarihi Bir Türlü Netleşmeyen Kızıl Goncalar'da Çekimlerin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu!
Yeni Sezon Tarihi Bir Türlü Netleşmeyen Kızıl Goncalar'da Çekimlerin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sezon en iddialı yapımlarından biri olan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Kızıl Goncalar'ın sete geç çıkacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sete çıkma tarihi belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finalinin üstünden haftalar geçmesine rağmen hala her gün konuştuğumuz Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak dizide yeni sezona dair hiçbir planlamanın olmaması sebebiyle ancak ekim ayında yeni sezonun geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti.
Hayranlarını bir hayli üzen bu iddiaların ardından Birsen Altuntaş'tan iddiaları destekler nitelikte bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ancak eylülün son haftasında sete çıkacak. Bu da demek oluyor ki yeni sezonu ancak ekim ayında izleyebileceğiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın