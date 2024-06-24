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Yeni Sezon Tarihi Bir Türlü Netleşmeyen Kızıl Goncalar'da Çekimlerin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu!

Yeni Sezon Tarihi Bir Türlü Netleşmeyen Kızıl Goncalar'da Çekimlerin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 21:35

Sezon en iddialı yapımlarından biri olan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Kızıl Goncalar'ın sete geç çıkacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sete çıkma tarihi belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Sezon finalinin üstünden haftalar geçmesine rağmen hala her gün konuştuğumuz Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Sezon finalinin üstünden haftalar geçmesine rağmen hala her gün konuştuğumuz Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Ancak dizide yeni sezona dair hiçbir planlamanın olmaması sebebiyle ancak ekim ayında yeni sezonun geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Ancak dizide yeni sezona dair hiçbir planlamanın olmaması sebebiyle ancak ekim ayında yeni sezonun geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Hayranlarını bir hayli üzen bu iddiaların ardından Birsen Altuntaş'tan iddiaları destekler nitelikte bir haber geldi.

Hayranlarını bir hayli üzen bu iddiaların ardından Birsen Altuntaş'tan iddiaları destekler nitelikte bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ancak eylülün son haftasında sete çıkacak. Bu da demek oluyor ki yeni sezonu ancak ekim ayında izleyebileceğiz.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ancak eylülün son haftasında sete çıkacak. Bu da demek oluyor ki yeni sezonu ancak ekim ayında izleyebileceğiz.

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