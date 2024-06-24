Yeni Sezon Tarihi Bir Türlü Netleşmeyen Kızıl Goncalar'da Çekimlerin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu!

Sezon en iddialı yapımlarından biri olan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Kızıl Goncalar'ın sete geç çıkacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sete çıkma tarihi belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş