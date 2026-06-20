İçerik Üreticisi Buket Kaya'dan Yürek Isıtan Sürpriz: Güneş Bebek ve Anneannesinden Bol "Abooo"lu Kavuşma

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Bazen mesafeler sadece sevdiklerimize duyduğumuz özlemi büyütür, kavuşma anlarını ise unutulmaz kılar. İşte tam da böyle içimizi ısıtacak, gözlerimizi dolduracak ve yüzümüzde kocaman bir tebessüm bırakacak bir anla karşınızdayız. İçerik üreticisi Buket Kaya, İstanbul'dan Sivas'a uzanan gizli bir yolculuk planladı ve en tatlı yol arkadaşı olan bebeği Güneş ile ailesinin kapısını çaldı. Bolca 'aboo', sevinç gözyaşı ve 'kurban olurum' nidalarıyla dolu bu eşsiz aile buluşmasına ortak olmaya hazır mısınız?
İşte, günüzü güzelleştirip içinizi ısıtacak o anlar:
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"Kurban Olurum Sana": Şok, Gözyaşı ve Sevgi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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