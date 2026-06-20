İçerik Üreticisi Buket Kaya'dan Yürek Isıtan Sürpriz: Güneş Bebek ve Anneannesinden Bol "Abooo"lu Kavuşma

İstanbul'dan herkesten habersiz yola çıkan Buket Kaya ve minik Güneş'in ilk durağı teyzenin evi oluyor. Kapıda Güneş'i gören teyzenin yaşadığı şok, heyecan ve o tatlı sevgi seli videonun ne kadar samimi olacağının ilk sinyallerini veriyor. 'Minik kuşum geliyor mu bana!' sözleriyle başlayan bu kavuşma, kalplerimizi yumuşatıyor.

Anneanne ve Dedeye Kavuşma: Şok, Gözyaşı ve Sevgi

Videonun en can alıcı noktası şüphesiz Kaya'nın anne ve babasının kapısına dayandığı an. Kapının açılmasıyla birlikte yükselen şaşkınlık nidaları, peş peşe gelen 'Aboo'lar ve dedenin 'Kız sen ne ayaksın, dün daha neredeydin!' tepkisi izleyenleri hem güldürüyor hem duygulandırıyor.

Güneş bebeğin gülücükleri eşliğinde havada uçuşan 'kurban olurum' sözleri, Anadolu insanının o sıcak, içten ve kocaman sevgisini ekranlarımıza taşıyor.