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İçerik Üreticisi Buket Kaya'dan Yürek Isıtan Sürpriz: Güneş Bebek ve Anneannesinden Bol "Abooo"lu Kavuşma

İçerik Üreticisi Buket Kaya'dan Yürek Isıtan Sürpriz: Güneş Bebek ve Anneannesinden Bol "Abooo"lu Kavuşma

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 12:38

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Bazen mesafeler sadece sevdiklerimize duyduğumuz özlemi büyütür, kavuşma anlarını ise unutulmaz kılar. İşte tam da böyle içimizi ısıtacak, gözlerimizi dolduracak ve yüzümüzde kocaman bir tebessüm bırakacak bir anla karşınızdayız. İçerik üreticisi Buket Kaya, İstanbul'dan Sivas'a uzanan gizli bir yolculuk planladı ve en tatlı yol arkadaşı olan bebeği Güneş ile ailesinin kapısını çaldı. Bolca 'aboo', sevinç gözyaşı ve 'kurban olurum' nidalarıyla dolu bu eşsiz aile buluşmasına ortak olmaya hazır mısınız?

İşte, günüzü güzelleştirip içinizi ısıtacak o anlar: 

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"Kurban Olurum Sana": Şok, Gözyaşı ve Sevgi

"Kurban Olurum Sana": Şok, Gözyaşı ve Sevgi

İstanbul'dan herkesten habersiz yola çıkan Buket Kaya ve minik Güneş'in ilk durağı teyzenin evi oluyor. Kapıda Güneş'i gören teyzenin yaşadığı şok, heyecan ve o tatlı sevgi seli videonun ne kadar samimi olacağının ilk sinyallerini veriyor. 'Minik kuşum geliyor mu bana!' sözleriyle başlayan bu kavuşma, kalplerimizi yumuşatıyor.

Anneanne ve Dedeye Kavuşma: Şok, Gözyaşı ve Sevgi

Videonun en can alıcı noktası şüphesiz Kaya'nın anne ve babasının kapısına dayandığı an. Kapının açılmasıyla birlikte yükselen şaşkınlık nidaları, peş peşe gelen 'Aboo'lar ve dedenin 'Kız sen ne ayaksın, dün daha neredeydin!' tepkisi izleyenleri hem güldürüyor hem duygulandırıyor.

Güneş bebeğin gülücükleri eşliğinde havada uçuşan 'kurban olurum' sözleri, Anadolu insanının o sıcak, içten ve kocaman sevgisini ekranlarımıza taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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