Hazar Ergüçlü'nün Yeni Aşkından Bülent Ersoy'un Enişteciliğine 26 Aralık Magazin Olayları
Hazar Ergüçlü'nün Yeni Aşkından Bülent Ersoy'un Enişteciliğine 26 Aralık Magazin Olayları
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaz aylarında aşk yaşamaya başladığını doğrulamıştı. Bir süredir birlikte olan çift, Dubai'ye tatile gitti. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafa gelen yorumlara dayanamayan Melisa Aslı Pamuk, gönderisini yorumlara kapattı.
2. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalarımıza kazınan Wilma Elles, kısa bir süre önce üçüncü kez anne oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk olan taze anne Elles, oyunculuk ve annelik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3. Taylor Swift'i daha önce duymadıysanız bile bu sene birçok başarının altına imzasını atmasıyla aldığı ödüllerden ona mutlaka aşinasınızdır. Ünlü pop yıldızı dur durak bilmeden başarılarına yenisini eklemeye devam ediyor.
4. Dünya Güzellerim Masada programıyla yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, bir araştırmaya göre ev işlerini beraber yapan çiftlerin seks uyumunun daha iyi olması üzerine açılan konuyla yine ortalığı kırdı geçirdi.
5. Almanya çıkartması yapan Alizade'nin rotasında Ezhel de vardı. Summer Cem ve Ezhel ile bir araya gelen Alizade'nin albüm çalışması içinde olduğu düşünülürken Alizade, Ezhel'in yemek yaptığı anları "Evimin erkeği, evimin direği" açıklamasıyla paylaştı.
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6. Instagram'da büyük bir kitleye hitap eden fenomen Rachel Araz, dün akşam ailesiyle birlikte düzenlediği yılbaşı yemeği için giydikleriyle ağzımızı açık bıraktı. Koskocaman bir fiyonk haline gelen fenomenin paylaşımının altındaki yorumlar hepimize kahkaha attırdı.
7. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, siyahlar içindeki cesur tarzıyla olay oldu. İddialı pozlarıyla sosyal medyayı karıştıran Geyik’in pozları kısa sürede takipçileri ve ünlü isimler tarafından beğenilerek adeta yorum yağmuruna tutuldu.
8. Ünlü model Paris Hilton, yıllardır kız çocuk istediğini ve adını London koyacağını çeşitli ortamlarda dile getiriyor. Fakat ilk çocuğu erkek olunca adını Phoenix koymuş ve epey konuşulmuştu. Çok geçmeden kızını da kucağına alan model bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
9. Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle gündem oldu. Yeni kızıl saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzetilen ünlü oyuncu, bu konuda birçok yorum aldı. Elçin Sangu'nun Hande Erçel'e yaptığı yorumla ise olası kaosun önüne geçilerek 'İşte kadın dayanışması' dedirtti.
10. Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde önce eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik olmuştu. Ardından Damla Ersubaşı, uyuşturucu kullandığını ve kumar oynadığını itiraf ettiği bir videoyla gündeme gelmişti. Olaylar giderek büyürken eski eş Mustafa Can Keser’den de açıklamalar arka arkaya geliyor. Keser, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile adeta ateş püskürdü.
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11. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun arasındaki yasak aşk haberleri magazin dünyasını çalkaladı. 'İhanet' haberleriyle tepki toplayan Kenan Tosun, eşi Serpil Tosun ile resmi olarak boşandığını açıkladı.
12. Evet geçtiğimiz akşam Hande Erçel'in yeni saç rengini görünce ufak çaplı bir şok geçirdik. Kumral güzel Hande Erçel, yeni bir değişikliğe gitti ve saçlarını kızıl yaptı. Bu değişimde sosyal medya kullanıcıları tarafından Kendall Jenner'a benzetildi.
13. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'da Aralık ayını özetleyen fotoğrafların arasına yeni aşkını da sıkıştırdı. Bu ilanı aşktan sonra gerilen yeni sevgilisi ise "Yorum gerginliği" cevabını verdi. Ergüçlü'nün yeni aşkı tanıdık bir isim çıktı.
14. Polatların davasına dahil edilip onların yaşadıkları süreci adım adım yaşamaya başlayan Eylül Öztürk, bir süredir koruduğu sessizliğini Emrullah Erdinç'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca bozdu. Söylemezsem Olmaz yayınına katılıp kendisi hakkında yorum yapan Erdinç'e tepki gösteren Eylül Öztürk, bu kez çok ağır konuştu.
15. İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, magazin dünyasının merak edilen isimlerinden bir tanesi. İbrahim Tatlıses'in, kızı Dilan Çıtak ile ilgili son hareketi de bi' hayli soru işaretine sebep oldu.
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16. Bir süredir Travis Barker ile birliktelik yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz ay doğum yaptı. Kendi resmi Instagram hesabından ise bebeğinin ilk karelerini paylaştı.
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