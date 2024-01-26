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Haber Sunduğu Anda Canlı Yayında Evlilik Teklifi Alan Spiker Kameralar Önünde Gözyaşlarına Boğuldu

Haber Sunduğu Anda Canlı Yayında Evlilik Teklifi Alan Spiker Kameralar Önünde Gözyaşlarına Boğuldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:32

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ABD'de geçtiğimiz yıl yaşanan ve yeniden gündem olan olayda, spiker haber sunarken farkında olmadan kendi evlenme teklifi sundu.

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Local 3 News isimli kanalda spikerlik yapan Cornelia Nicholson'ın haber sunduğu anlarda ekranlara bir anda erkek arkadaşı Riley Nagel ile olan fotoğrafı geldi.

Local 3 News isimli kanalda spikerlik yapan Cornelia Nicholson'ın haber sunduğu anlarda ekranlara bir anda erkek arkadaşı Riley Nagel ile olan fotoğrafı geldi.

Sürpriz olduğunu fark eden kadının karşısına ise bir anda erkek arkadaşı geldi.

Nagel, kız arkadaşı Cornelia Nicholson'a canlı yayında evlenme teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı. Evlenme teklfi alan kadın ise o anlarda gözyaşlarına boğuldu.

Nagel, kız arkadaşı Cornelia Nicholson'a canlı yayında evlenme teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı. Evlenme teklfi alan kadın ise o anlarda gözyaşlarına boğuldu.

İşte o muhteşem anlar: 👇

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