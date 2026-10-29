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Dev Balonlarla Boğaz Manzarasına Karşı Fotoğraf Çekimi Gerçekleştiren Model Zor Anlar Yaşadı

Dev Balonlarla Boğaz Manzarasına Karşı Fotoğraf Çekimi Gerçekleştiren Model Zor Anlar Yaşadı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
29.10.2026 - 08:58

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Balonlar, doğum günü ve kutlama süslemelerinden çıkıp son yıllarda sanat ve moda dünyasının da en sevilen malzemelerinden biri haline geldi. Hava ile şişirilen bu renkli ürünler artık yalnızca bir dekorasyon unsuru olmanın ötesine geçerek heykelsi kompozisyonlara, dev enstalasyonlara ve fotoğraf çekimlerine dönüşüyor. Ancak yüzlerce balonun bir araya geldiği kompozisyonlar, rüzgarın etkisiyle kontrolü bir hayli zorlaştırabiliyor.

'vilandaboom' isimli kullanıcı, dev bir balon demetiyle fotoğraf çekimi yaptığı anları paylaştı. Balonların yükselişine karşı koymakta zorlanan kadın bir süre sürüklendi. Yoldan geçen insanlar balonları ve kadını tutarak yardım etmeye çalıştı. Kadının başına talihsiz bir olay gelmedi. Her şeye rağmen ortaya çıkan görüntü izleyenlerin içini açtı. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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