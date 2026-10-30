CZN Burak, Khabib Nurmagomedov'la Buluştuğu Anları Paylaştı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir, eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov'la birlikte olduğu 14 saniyelik bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Özdemir, videoya 'Khabib abi Best LEGEND' notunu düşüp Dağıstanlı dövüşçünün hesabını etiketledi. Paylaşım 29 Ekim'de yayınlandı. Kariyerini 2020'de 29 maçlık yenilmezlik serisiyle noktalayan Khabib, emekli olduktan sonra da dünyanın en çok takip edilen spor figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Khabib ile Burak 2021'de Dubai'de önce yemek masasında, ertesi gün sahada buluşmuştu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın