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CZN Burak, Khabib Nurmagomedov'la Buluştuğu Anları Paylaştı

CZN Burak, Khabib Nurmagomedov'la Buluştuğu Anları Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 15:47

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CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir, eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov'la birlikte olduğu 14 saniyelik bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Özdemir, videoya 'Khabib abi Best LEGEND' notunu düşüp Dağıstanlı dövüşçünün hesabını etiketledi. Paylaşım 29 Ekim'de yayınlandı. Kariyerini 2020'de 29 maçlık yenilmezlik serisiyle noktalayan Khabib, emekli olduktan sonra da dünyanın en çok takip edilen spor figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Khabib ile Burak 2021'de Dubai'de önce yemek masasında, ertesi gün sahada buluşmuştu

Khabib ile Burak 2021'de Dubai'de önce yemek masasında, ertesi gün sahada buluşmuştu

Khabib Nurmagomedov, 1988'de Dağıstan'da doğdu ve güreş temelli dövüş stiliyle UFC hafif sıklet şampiyonluğuna ulaştı. Babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov'un 2020'deki vefatının ardından, Ekim 2020'de Justin Gaethje'yi yendiği maçla eldivenleri astı ve profesyonel kariyerini 29 galibiyet, sıfır mağlubiyetle kapattı.

Burak'la ilk görüntüleri ise Dubai'ye dayanıyor. Ocak 2021'de Burak, Dubai'deki restoranında ağırladığı Khabib'le ertesi gün oynadığı dostluk maçının videosunu Instagram'da paylaşmıştı. Burak'ın restoranında Khabib'e UFC kemeri şeklinde dev bir pasta çıkardığı ve ona şaka yaptığı görüntüler de paylaşılmıştı; şakanın sonunda ikili birbirine sarılmıştı.

Khabib'in 2024'te İstanbul'a geldiğinde de Burak'ın Vadistanbul'daki şubesine uğradığı, Burak'ın kendi hesabından 'hoş geldin' mesajıyla duyurulmuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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