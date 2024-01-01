Görüş Bildir
Haberler
Video
Galata'da İnsan Seli: Filistin'e Destek Yürüyüşüne Katılan Yüz Binlerce İnsan Havadan Böyle Görüntülendi!

Galata'da İnsan Seli: Filistin'e Destek Yürüyüşüne Katılan Yüz Binlerce İnsan Havadan Böyle Görüntülendi!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 13:45

İçerik Devam Ediyor

Yılın ilk gününde İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe ise yüz binlerce insan katıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata'da gerçekleşen yürüyüşe Maliye eski bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata'da gerçekleşen yürüyüşe Maliye eski bakanı Berat Albayrak da katıldı.

O anları burada paylaşmıştık: 👇

250 bin insanın katıldığı belirtilen yürüyüş ise havadan görüntülendi.

250 bin insanın katıldığı belirtilen yürüyüş ise havadan görüntülendi.

Kaynak: Haber7.com

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
5
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
84

Ee sonuç sonra ne oldu yürüyüp yürüp Evlerine gittiler var mı içlerinden Filistin'e giden onların hepsini Filistin'de görmek isteriz güçleri kime

Nuray

Mevzu Türk evladı olsaydı. Sokaklarda tek bir kişiyi dahi göremezdik..

s.rtc

Neden çünkü Arap. Doğu Türkistan'da zulüm olurken hepsi kahvesini yudumluyordu