Galata'da İnsan Seli: Filistin'e Destek Yürüyüşüne Katılan Yüz Binlerce İnsan Havadan Böyle Görüntülendi!

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Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata'da gerçekleşen yürüyüşe Maliye eski bakanı Berat Albayrak da katıldı.
250 bin insanın katıldığı belirtilen yürüyüş ise havadan görüntülendi.
İşte o görüntüler: 👇
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Ee sonuç sonra ne oldu yürüyüp yürüp Evlerine gittiler var mı içlerinden Filistin'e giden onların hepsini Filistin'de görmek isteriz güçleri kime
Mevzu Türk evladı olsaydı. Sokaklarda tek bir kişiyi dahi göremezdik..
Neden çünkü Arap. Doğu Türkistan'da zulüm olurken hepsi kahvesini yudumluyordu