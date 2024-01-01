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Yeni Yılın İlk Mitinginde Eski Bakan Berat Albayrak Yıllar Sonra Kameralar Karşısına Geçti

Yeni Yılın İlk Mitinginde Eski Bakan Berat Albayrak Yıllar Sonra Kameralar Karşısına Geçti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 12:33

2020 yılında sosyal medya üzerinden istifasıyla gündemi hareketlendiren eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, o günden sonra kendi isteğiyle kameralara ilk kez görüntü verdi.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Temmuz 2018 yılında geldiği görevinden 9 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden sonrasında silinen bir mesajla affını istemişti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Temmuz 2018 yılında geldiği görevinden 9 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden sonrasında silinen bir mesajla affını istemişti.

Albayrak'ın istifasının Merkez Bankası'nın başına Naci Ağbal'ın atanmasından günler sonra olması dikkatleri çekmiş, günler sonra resmi açıklama yapılarak Bakanlık görevine Lütfi Elvan atanmıştı.

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Naci Ağbal Merkez Başkanlığı görevinde yaklaşık 4 ay kalmış, yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Lütfi Elvan da yaklaşık 1 yıl sürdürdüğü bakanlık görevinden alınarak yerine Nureddin Nebati getirilmişti.

Naci Ağbal Merkez Başkanlığı görevinde yaklaşık 4 ay kalmış, yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Lütfi Elvan da yaklaşık 1 yıl sürdürdüğü bakanlık görevinden alınarak yerine Nureddin Nebati getirilmişti.

2021 yılında yaşanan bu süreçlerde Nebati ve Kavcıoğlu'nun Albayrak'a yakınlığı da çok konuşulanlar arasındaydı.

2021 yılında yaşanan bu süreçlerde Nebati ve Kavcıoğlu'nun Albayrak'a yakınlığı da çok konuşulanlar arasındaydı.

2023 Mayıs seçimlerinde de ekonomi yönetiminin değişimi konusu en çok gündem olan maddelerden olurken, Mehmet Şimşek en güçlü aday olsa da Berat Albayrak'ın da ismi bolca geçmişti.

2020 Kasım'daki istifası sonrası yurt dışı, maç ve cami gibi birçok yerde görüntülenen Albayrak, kameralar karşısına çıkmamış bu görüntüler de haberi yokken çekişmişti.

2020 Kasım'daki istifası sonrası yurt dışı, maç ve cami gibi birçok yerde görüntülenen Albayrak, kameralar karşısına çıkmamış bu görüntüler de haberi yokken çekişmişti.

Berat Albayrak bu süreçte bir kitap yazmış ancak kitap konusunda dahi medyayla ilişki kurmamıştı. Babası Sadık Albayrak Berat Albayrak'ın kendini eğitime yönelttiğini açıklamıştı.

Berat Albayrak bu süreçte bir kitap yazmış ancak kitap konusunda dahi medyayla ilişki kurmamıştı. Babası Sadık Albayrak Berat Albayrak'ın kendini eğitime yönelttiğini açıklamıştı.
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Günler öncesinden İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde sabah namazının ardından Filistin için yürüyüş yapılacağı açıklanmıştı.

Günler öncesinden İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde sabah namazının ardından Filistin için yürüyüş yapılacağı açıklanmıştı.

Milli İrade Platformu'nun öncü olduğu 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yürüyüş Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalıkla gerçekleşti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın büyük kızı Esra Albayrak ile yıllar sonra kendi isteğiyle kamera karşısına geçerek bu mitingin duyurusunu ve çağrısını yapmışlardı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın büyük kızı Esra Albayrak ile yıllar sonra kendi isteğiyle kamera karşısına geçerek bu mitingin duyurusunu ve çağrısını yapmışlardı.

Detayları burada.

Miting büyük bir kalabalıklar bugün Galata Köprüsü'nde yapıldı.

Mitingde Bilal Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaparken, yıllar sonra kameralara gülerek poz veren Berat Albayrak da sosyal medyada timeline'ı süsledi.

Mitingde Bilal Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaparken, yıllar sonra kameralara gülerek poz veren Berat Albayrak da sosyal medyada timeline'ı süsledi.
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