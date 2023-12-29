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Berat Albayrak, Uzun Zaman Sonra Ortaya Çıktı: Vatandaşları 'Filistin'e Destek' Yürüyüşüne Davet Etti

Berat Albayrak, Uzun Zaman Sonra Ortaya Çıktı: Vatandaşları 'Filistin'e Destek' Yürüyüşüne Davet Etti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 12:12

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra uzun süre kameralar karşısında çıkmamıştı. Bugün ise yaptığı bir paylaşım ile 'Yıllar sonra geri' döndü dedirtti.

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İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı olayları protesto etmeye hazırlanan Türkiye Gençlik Vakfı, 1 Ocak’ta ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü yapacak.

İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı olayları protesto etmeye hazırlanan Türkiye Gençlik Vakfı, 1 Ocak’ta ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü yapacak.

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da tüm vatandaşları bu yürüyeşe katılmaya davet etmek için kamera karşısına geçti ve vatandaşları Galata Köprüsü’ne çağırdı.

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da tüm vatandaşları bu yürüyeşe katılmaya davet etmek için kamera karşısına geçti ve vatandaşları Galata Köprüsü’ne çağırdı.

İşte o anlar: 👇

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