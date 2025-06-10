Fenomen Set Çalışanı, Gündüz Kuşağı Programı Konuklarına Para Verildiğini Açıkladı!
Esra Erol, Didem Arslan gibi gündüz kuşağı programları, bazı konuklarını haftalar hatta aylarca konuk alıyor. Aylarca çözüme kavuşamayan olaylar seyircinin ilgisini çekerken sosyal medyada bu konuklara para verildiğine dair iddialar dolaşıyor. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu iddialara açıklık getirdi.
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Televizyonun vazgeçilmezi gündüz kuşağı programları bazı dizilerden daha fazla reyting alıyor.
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Yapım şirketinin taraflara para verdiğini açıklayan Yener Yalçın, konukların bu parayı kaybetmek istemedikleri için süreci uzattıklarını belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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