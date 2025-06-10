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Fenomen Set Çalışanı, Gündüz Kuşağı Programı Konuklarına Para Verildiğini Açıkladı!

Fenomen Set Çalışanı, Gündüz Kuşağı Programı Konuklarına Para Verildiğini Açıkladı!

Tiktok Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 10:18

Esra Erol, Didem Arslan gibi gündüz kuşağı programları, bazı konuklarını haftalar hatta aylarca konuk alıyor. Aylarca çözüme kavuşamayan olaylar seyircinin ilgisini çekerken sosyal medyada bu konuklara para verildiğine dair iddialar dolaşıyor. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu iddialara açıklık getirdi.

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Televizyonun vazgeçilmezi gündüz kuşağı programları bazı dizilerden daha fazla reyting alıyor.

Televizyonun vazgeçilmezi gündüz kuşağı programları bazı dizilerden daha fazla reyting alıyor.

Esra Erol, Didem Arslan gibi isimlerin başı çektiği gündüz kuşağı programlarında bazı konuklar aylarca canlı yayına çıkarak adeta fenomene dönüşüyor. Şu an televizyonda gördüğümüz konukların büyük çoğunluğu TikTok üzerinden de aktif olurken sosyal medyada bu konukların televizyonda daha fazla yer almak için ücret teklif ettiği iddia edildi. Set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu iddianın tam tersi olduğunu açıkladı.

Yapım şirketinin taraflara para verdiğini açıklayan Yener Yalçın, konukların bu parayı kaybetmek istemedikleri için süreci uzattıklarını belirtti.

Yapım şirketinin taraflara para verdiğini açıklayan Yener Yalçın, konukların bu parayı kaybetmek istemedikleri için süreci uzattıklarını belirtti.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, söz konusu iddialar hakkında 'Bu adamlar geliyorlar, programlara gidiyorlar. Haftalarca oraya gidip geliyorlar. Bunlar tabii çalışamadığı için para kazanamadığı için onlara bir ödeme veriyorlar. Bu ödemeyi aldıkça bu arkadaşlar da ödemeyi kaybetmemek için olayları uzatıyorlar. Olaylar uzadıkça reyting oluyor. Reyting oldukça yapım bunlara gelsinler gitsinler diye para veriyor. Yapım bunlara para verdikçe olaylar uzuyor' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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