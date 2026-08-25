Üniversite Öğrencileri Toplanın! Burs Veren Kurumların Sıralı Tam Listesi
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Stresli sınav sürecini geride bırakan birçok üniversite öğrencisi, büyük bir heyecanla eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Öğrenciler, bir yandan da maddi açıdan kendilerini rahatlatacak bursları araştırıyor. Devlet bursu olan KYK bursunun yanısıra, birçok özel vakıf ve kurum da üniversite öğrencilerine burs veriyor. Üniversite öğrencilerine verilen bursların miktarı, başvuru şartları değişiklik gösteriyor.
İşte öğrencilere burs veren kurumlar!
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Türk Eğitim Vakfı
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Toplum Gönüllüleri Vakfı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Sabancı Vakfı
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Sütaş
Vehbi Koç Vakfı
Mehmet Zorlu Vakfı
TÜBİTAK
ETİ
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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