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Üniversite Öğrencileri Toplanın! Burs Veren Kurumların Sıralı Tam Listesi

etiket Üniversite Öğrencileri Toplanın! Burs Veren Kurumların Sıralı Tam Listesi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:15
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Stresli sınav sürecini geride bırakan birçok üniversite öğrencisi, büyük bir heyecanla eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Öğrenciler, bir yandan da maddi açıdan kendilerini rahatlatacak bursları araştırıyor. Devlet bursu olan KYK bursunun yanısıra, birçok özel vakıf ve kurum da üniversite öğrencilerine burs veriyor. Üniversite öğrencilerine verilen bursların miktarı, başvuru şartları değişiklik gösteriyor. 

İşte öğrencilere burs veren kurumlar!

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Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı, yıllardır üniversite eğitimi gören gençlere burs ve yurt imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Mesleki Ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerine aylık 3.500 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 8.000 TL burs desteği sağlanıyor. 

Ayrıca akademik başarılarıyla öne çıkan öğrencilere verilen Üstün Başarı Bursu ve Üstün Başarı Sanat Bursu kapsamında aylık 16.000 TL destek sunuluyor. TEV, eğitim burslarının yanı sıra öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunan tamamlayıcı burslarla da desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, uygun kriterleri sağlayan üniversite bursiyerlerine aylık 2.000 TL yemek bursu, 1.500 TL ulaşım bursu ve 750 TL kırtasiye bursu desteği de sunuluyor.

TEV’in ayrıca Ankara’da iki, İzmir’de iki ve Trabzon’da bir olmak üzere toplam beş kız öğrenci yurdu bulunuyor. 2026-2027 eğitim dönemi için yurt başvuruları 17 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında devam edecek.

Üniversite Eğitim Bursu ile Üstün Başarı Bursu başvuruları 14 Eylül’de başlayacak ve 8 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. 

TEV’in burs programları hakkında ayrıntılı bilgiye Türk Eğitim Vakfı adresinden ulaşılabilir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı, TC vatandaşı ve Türkiye’deki üniversitelerin ön lisans ya da lisans düzeyinde öğrenim gören gençlere yönelik burs imkanı sağlar. Üniversiteli gençlerin eğitim-öğretim hayatına destek olma amacıyla verilen bu bursun, gönüllülük kriteri vardır. 

TOG Gençlik Burs miktarı 2025-2026 yılı akademik dönem itibariyle 3300 TL olarak belirlenmiştir. (Güncel miktar henüz açıklanmamıştır.) TOG bursu, Kasım-Temmuz ayları arasında 9 ay boyunca ödenir.

Detaylı bilgi için burayı inceleyebilirsiniz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye sınırları içinde devlet okullarında okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere verilir.  Üniversite öğrencileri için ayda 5.000 TL burs ödemesi vardır. (2026-2027 döneminde artabilir). Eylül-Haziran aylarında yani 10 aylık ödeme yapılır.

Detayları incelemek için burayı tıklayınız.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Alarko Eğitim - Kültür Vakfı (ALEV) kuruluşundan bugüne, her eğitim düzeyinde eğitim gören gence karşılıksız burs veriyor. ALEV'in farklı bursları bulunuyor ve başvuru kriterleri de değişiyor. Aylık burs miktarının 2024-2025 öğretim dönemi için 5.000 TL olduğu belirtiliyor.

Detaylı bilgi için burayı tıklayınız.

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı bursu, Ekim-Haziran arasında 10 ay boyunca ödenir.Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler burs başvurularını doğrudan üniversitelerindeki burslarla ilgili ofislerine/birimlerine yapabilirler. Sabancı Vakfı doğrudan burs başvurularını kabul etmez. Aylık burs miktarı 9.000 TL'dir.

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Sütaş

Sütaş

Sütaş Eğitime Destek Bursu'nda iki farklı kategori bulunur:

Üstün Başarı Bursu; Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için, YKS başarı sıralamasında ilk 15.000'e giren adaylara verilir.

Başarı Bursu; Burs kriterlerine uygun olan adaylara, YKS başarı sıralaması göz önüne alınarak belirlenen kontenjana göre verilir.

Sütaş bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin üniversite bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Bilgisayar Mühendisliği

● Çevre Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

● Elektrik Mühendisliği

● İktisat

● İşletme

● Kimya Mühendisliği

● Makine Mühendisliği

● Veterinerlik

Gıda Mühendisliği

  • Üstün Başarı Bursu Tutarı: 6.750 TL/Ay

  • Başarı Bursu Tutarı: 5.250 TL/Ay

Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Vakfı'nın burs başvuruları, kendi sistemleri üzerinden alınır. Öğrenci www.vkv.org.tr adresinde bulunan Burs Portalından Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur. Portala girmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirmesi yapılır ve mülakata girecek öğrenciler belirlenir. Vehbi Koç Vakfı  ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüz yüze görüşür. Asil ve yedek bursiyer listesi öğrencilere duyurulur.

Mehmet Zorlu Vakfı

Mehmet Zorlu Vakfı

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. Kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

TÜBİTAK

TÜBİTAK

TÜBİTAK pek çok alanda farklı burs imkanları sunar. 

Lisans Burs Programı'nda; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara destek verilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ETİ

ETİ

ETİ, öğrencileri unutmayan markalar arasında yer alıyor. Lisans bursu, Mühendislik Fakülteleri'nde Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda ve Kimya Mühendislikleri öğrencilerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümleri öğrencilerine veriliyor.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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