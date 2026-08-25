Üniversite Öğrencileri Toplanın! Burs Veren Kurumların Sıralı Tam Listesi

Türk Eğitim Vakfı, yıllardır üniversite eğitimi gören gençlere burs ve yurt imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Mesleki Ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerine aylık 3.500 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 8.000 TL burs desteği sağlanıyor.

Ayrıca akademik başarılarıyla öne çıkan öğrencilere verilen Üstün Başarı Bursu ve Üstün Başarı Sanat Bursu kapsamında aylık 16.000 TL destek sunuluyor. TEV, eğitim burslarının yanı sıra öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunan tamamlayıcı burslarla da desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, uygun kriterleri sağlayan üniversite bursiyerlerine aylık 2.000 TL yemek bursu, 1.500 TL ulaşım bursu ve 750 TL kırtasiye bursu desteği de sunuluyor.

TEV’in ayrıca Ankara’da iki, İzmir’de iki ve Trabzon’da bir olmak üzere toplam beş kız öğrenci yurdu bulunuyor. 2026-2027 eğitim dönemi için yurt başvuruları 17 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında devam edecek.

Üniversite Eğitim Bursu ile Üstün Başarı Bursu başvuruları 14 Eylül’de başlayacak ve 8 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

TEV’in burs programları hakkında ayrıntılı bilgiye Türk Eğitim Vakfı adresinden ulaşılabilir.