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Azerbaycan Ekibi Sabah'tan Tarihi Başarı: Şampiyonlar Ligi'ne Kaldılar!

Azerbaycan Ekibi Sabah'tan Tarihi Başarı: Şampiyonlar Ligi'ne Kaldılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 23:36
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Azerbaycan temsilcisi Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Hapoel Beer Sheva'yı uzatma sonunda 5-2 mağlup ederek dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı.

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İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sabah, Bakü'de oynanan rövanşta rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi.

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sabah, Bakü'de oynanan rövanşta rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi.

Normal sürede eşleşmeyi dengeleyen Azerbaycan ekibi, uzatma bölümünde bulduğu gollerle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Sabah'ın gollerini 38. dakikada Christian Nwachukwu, 74. dakikada Umarali Rakhmonaliev, 90+4. dakikada Tellur Mutallimov, 101. dakikada Orphe Mbina ve 115. dakikada Joy-Lance Mickels kaydetti. Hapoel Beer Sheva'nın golleri ise 10. dakikada Igor Zlatanovic ile 61. dakikada Guy Mizrahi'den geldi.

Hapoel Beer Sheva'da Diop ve Peretz kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Sabah, iki maç sonunda toplamda 6-4'lük üstünlük sağlayarak rakibini saf dışı bıraktı.

Şampiyonlar Ligi serüveninde daha önce KuPS ve AGF engellerini geçen Azerbaycan temsilcisi, Danimarka ekibi AGF'yi de toplamda 5-2'lik skorla elemişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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