Kocaelispor - Amedspor Maçına Sarı Poşet Soruşturması: 5 Gözaltı Kararı
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Süper Lig'de dün oynanan Kocaelispor - Amedspor maçına 'sarı poşet' gündemi damga vurmuştu. Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallanmıştı. Olayla ilgili harekete geçildiği ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kocaelispor - Amedspor maçındaki 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
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Tribünlerde sarı poşet sallayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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