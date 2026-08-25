Kocaelispor - Amedspor Maçına Sarı Poşet Soruşturması: 5 Gözaltı Kararı

Kocaelispor ile Amedspor'un karşı karşıya geldiği maç, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Fakat tribünlerde yaşananlar maçın önüne geçti.

Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünde sarı poşetler sallandı. Konu kısa sürede gündem olurken yaşanan olayla ilgili harekete geçildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameraları ve tribün kayıtlarının incelenmesi sonucunda, tahrik edici eylemlere karıştığı kesinleşen 5 kişinin kimliği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir' denildi. (DHA)