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Terör Örgütü SDG Elebaşı Mazlum Abdi, Örgütün Feshedildiğini Açıkladı

Terör Örgütü SDG Elebaşı Mazlum Abdi, Örgütün Feshedildiğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 22:36
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Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini açıkladı.

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Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG feshedildi. SDG elebaşı Mazlum Abdi, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG feshedildi. SDG elebaşı Mazlum Abdi, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdi, SDG’nin 'bağımsız bir askeri güç' olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

Gelişmeyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Abdi, 'Bugün Suriye tarihinin önemli bir sayfasını kapatıyor; barış, istikrar ve yeniden inşa odaklı yeni bir sayfa açıyoruz. Değişen şartlarla birlikte ülkemiz yeni bir döneme girdi. Bugünün savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah devrinden barış devrine gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz' dedi.

Basın toplantısında Kürtçe eğitim hakkı konusuna da değinen Abdi, Şara’nın anadilde eğitim hakkının korunması yönünde açık ve olumlu bir tutum sergilediğini belirterek kararın bu yıl içerisinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi. Abdi, 'Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil tüm halkını kucaklayan, çocuklarımızın geleceğini koruyan ve onlara onurlu bir yaşam sunan yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Mazlum Abdi, anlaşmanın uygulama mekanizmalarını ve entegrasyon süreçlerini ele almak üzere Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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