"Farah Zeynep Sevgilim" Deyip Evden Kaçan Çocuktan Doğa ve Giray'ın Öpüşmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
"Farah Zeynep Sevgilim" Deyip Evden Kaçan Çocuktan Doğa ve Giray'ın Öpüşmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Nisan Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kızıl Goncalar'da tarikattakilere savcı inceleme başlatmıştı. Sorgulamayı izlediğimiz bölümde savcının sözleri dikkat çekti.
2. Kızılcık Şerbeti'nde kinlenip "beter ol" dediğimiz Fatih, sonunda belasını ilk sıradan buluyor. 61. bölümün 2. fragmanında Doğa ve Giray'ın öpüşmesiyle ortalık resmen şenlendi!
3. Çok Güzel Hareketler'deki ve Doğu'daki muhteşem oyunculuğuyla kahkahaya boğan Evliya Aykan meğer yıllar öncesinin popüler dizisinde rol almış!
4. Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Arka Sıradakiler gelmiş geçmiş en uzun süre yayınlanan dizilerden biri olmuştu. Dizide pek çok popüler karakter ilgiyle izleniyordu. Onlardan biri olan Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç değişimiyle gündem oldu.
5. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük ses getiren ve analizleriyle dikkat çeken Kızıl Goncalar ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide geçen pek çok sahneyle ilgili analizler, okumalar ve incelemeler yapılıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent arasında geçen sahneler gerçekten çok derin. İkili arasında geçen o sahnelerden birinde de Freudyen Kuram eleştirisi yapılmıştı. Sahne sosyal medyada takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 'Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet' programında sorulan bir soru gündem oldu. Seyircinin "Boşanmış olur muyuz?" diyerek Hatipoğlu'na anlattıkları tartışma yarattı.
7. Her Salı Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinde neler olacak, merak konusuydu. Dizinin yeni fragmanı geldi gelmesine ama izleyiciden tepki yükseldi.
8. MasterChef Türkiye'ye katılan pek çok yarışmacı sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle akıllarımıza kazındı biliyorsunuz. Bu isimlerden bir tanesi de Tahsin Küçük. Hem kendi sezonunda hem de All Star sezonunda büyük bir şov yapan ve dikkat çeken Tahsin Küçük, Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu oldu. Evlerinin kapısını açan Tahsin, seyircilerden "ruhsuz" eleştirisi aldı...
9. Müge Anlı geçen hafta programına katılan acılı ailenin 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için kollarını sıvadı. Bugün açıklanan bilgilere göre, Kaan'ın Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde saçından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisini olduğunu söyleyerek dolaştığı öğrenildi.
10. Kanal D'nin, üç sezondur ekranda olan Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın 26 Mayıs'ta final yapacağını duyurdu. Dizide Efe karakterine hayat veren Ulvi Kahyaoğlu Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın