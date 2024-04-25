Gerçek Sanılmış: Akasya Durağı'ndaki Soygun Sahnesi İçin Polis Çağırıldığı Ortaya Çıktı!
Gerçek Sanılmış: Akasya Durağı'ndaki Soygun Sahnesi İçin Polis Çağırıldığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kesitkalbi/vi...
Bir zamanların en sevilen dizilerinden olan Akasya Durağı'nda bir sahnenin çekimlerinin büyük bir karışıklığa yol açtığı ortaya çıktı.
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Yayınlandığı dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, finalinin üstünden yıllar geçse de unutulmuyor.
Birbirinden eğlenceli karakterlerle kahkahaya boğan diziyi izlerken sinir stres ne varsa atıyorduk.
Dizide bahsi geçen mahalle ve sokak isimlerinin çiçek adlarından oluşmasının, bir başka taksici dizisi olan Çiçek Taksi'ye gönderme olduğu bilinen bir gerçekti.
Bir TikTok kullanıcısı bu kez diziyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.
Dizide geçen kuyumcu soygunu sahnesi izleyici tarafından gerçek sanılmış ve polis çağırılmış.
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Karşısında kar maskeli soyguncuları (yani aslında oyuncuları) gören polis ekibi de olayı gerçek sanarak silah çekmiş!
İddiaya göre oyuncular neredeyse büyük bir yanlış anlaşılma sebebiyle kazaya kurban gidecekmiş.
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Dizide bile gerçekçi değil nasıl gerçek sandınız 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️