Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Babasıyla Boykot Anısını Anlattı
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Ünlü kahve zinciri Espressolab CHP’nin boykot listesini açıkladığı günden bu yana en çok konuşulan markalardan biri oldu.
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Boykotun ardından Espressolab'in ciroları düştü.
Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ boykot anısını anlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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