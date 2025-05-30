Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Babasıyla Boykot Anısını Anlattı

X hesabından bir paylaşım yapan Esat Kocadağ, şunları yazdı:

'Boykotun 5. günü. Babamla ilk kez karşılaştık. “Tamam” dedim, “herhalde sonunda bu zor günlerle ilgili bir şey söyleyecek.” Yanıma yaklaştı, elini omzuma koydu. Ve dedi ki: 'Oğlum… boykot moykot geçer. Sen ne zaman evleniyorsun, onu söyle.'

Bu ülkede hiçbir boykot, babamın evlilik baskısı kadar uzun sürmedi 😅'