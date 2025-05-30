onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Babasıyla Boykot Anısını Anlattı

Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Babasıyla Boykot Anısını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 23:52

CHP'nin boykot listesinin başını çeken ünlü kahve zinciri Espressolab, Mart ayından bu yana en çok konuşulan markalardan biri oldu. Boykot çağrılarının ardından zararlarını açıklayan Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ, X hesabından babasıyla arasında geçen boykot anısını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü kahve zinciri Espressolab CHP’nin boykot listesini açıkladığı günden bu yana en çok konuşulan markalardan biri oldu.

Ünlü kahve zinciri Espressolab CHP’nin boykot listesini açıkladığı günden bu yana en çok konuşulan markalardan biri oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB'ye başlatılan soruşturmalar ülkeyi ayağa kaldırdı. 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması ülkenin dört bir yanında protesto edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu kararlarını taraflı gösteren; Türkiye genelinde gerçekleşen eylemleri yayınlamayan medyaya ve bağlı oldukları markalara boykot başlattı. Televizyon kanallarından otomotiv markalarına; restoranlardan kitapçılara kadar pek çok ünlü marka CHP'nin boykot listesinde yer aldı. 

Ünlü kahve zinciri Espressolab da CHP'nin boykot listesinde yer almıştı. CHP lideri Özgür Özel, 'Espressolab’a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz' ifadeleriyle Espressolab'in boykot edileceğini açıklamıştı.

Boykotun ardından Espressolab'in ciroları düştü.

Boykotun ardından Espressolab'in ciroları düştü.

Boykot çağrısının ardından tıklım tıklım dolan Espressolab şubeleri adeta sinek avlamaya başlamış, marka ise hemen ardından 'Neden boykot edildiğimizi anlamadık' açıklaması yapmıştı. AKP'li vekiller başta olmak üzere partililer Espressolab'e destek için şubelere akın etmişti. 

Son olarak Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ, boykotun ardından ciroların yüzde 22 düştüğünü açıklamış, AKP'li olmadığını vurgulamıştı.

Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ boykot anısını anlattı.

Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ boykot anısını anlattı.
twitter.com

X hesabından bir paylaşım yapan Esat Kocadağ, şunları yazdı:

'Boykotun 5. günü. Babamla ilk kez karşılaştık. “Tamam” dedim, “herhalde sonunda bu zor günlerle ilgili bir şey söyleyecek.” Yanıma yaklaştı, elini omzuma koydu. Ve dedi ki: 'Oğlum… boykot moykot geçer. Sen ne zaman evleniyorsun, onu söyle.'

Bu ülkede hiçbir boykot, babamın evlilik baskısı kadar uzun sürmedi 😅'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın