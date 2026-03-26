Haberler
Yaşam
Dolandırıcılar Bu Kez Dolandırılanları Yeniden Dolandırmak İçin Reklam Vermeye Başladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.03.2026 - 11:28

Yapay zeka videolarının yayılması ve her geçen gün daha gerçekçi işler çıkarması dolandırıcıların sık sık bu yöntemi kullanmasına sebep oluyor. Yapay zeka videolarında ünlü isimleri, ekonomistleri, siyasileri kullanan dolandırıcılar bu kez daha ilginç bir yol izlemeye başladı. Daha önce dolandırılan kişileri kandırmak için videolar piyasaya sürmeye başladılar.

Dolandırıcılar bu kez polis üniformalı bir yapay zeka videosuyla piyasaya çıktı.

Videoda 'Dolandırıcılar yüzünden birikimlerini kaybediyorlar. Bizim misyonumuz ise çalınan parayı gerçek sahibine iade etmek. Telkaşi şirketi ile iş birliği içinde, dolandırıcılar tarafından çalınan paralarınızı geri almanıza yardımcı oluyoruz. Saadet zincirleri, kripto para dolandırıcılığı, sahte yatırım platformları; tüm bu durumlar bizim uzmanlık alanımıza giriyor. Varsa elde edilen kâr da dahil olmak üzere geri alınabilecek her kuruşu sizin adınıza tahsil ediyoruz. Üstelik sadece para gerçekten iade edildiğinde ödeme yaparsınız. Komisyon oranımız sözleşmede net bir şekilde belirtilmiştir. Süreç ortalama 14 iş günü sürmektedir. Vakit kaybetmeyin, süreç ne kadar hızlı başlarsa başarı şansı o kadar artar.' ifadeleri kullanıldı.

Bu yeni yöntem sosyal medyada da konuşuldu.
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
