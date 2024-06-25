Ertem Şener, Almanya'daki Pisuvarların Tasarımı Karşısında Hayrete Düştü: 'Tuvaletinizi Yapınca Gol Oluyor'

Almanya'da bir tuvalete giren Ertem Şener, pisuvarlardaki kaleli tasarım karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Pisuvarın tasarımını takipçileriyle paylaşan Şener, 'Şuradaki topa su değdiğinde gol oluyor. Maalesef değil, iyi ki gol oldu diyorsunuz' dedi.