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Ertem Şener, Almanya'daki Pisuvarların Tasarımı Karşısında Hayrete Düştü: 'Tuvaletinizi Yapınca Gol Oluyor'

Ertem Şener, Almanya'daki Pisuvarların Tasarımı Karşısında Hayrete Düştü: 'Tuvaletinizi Yapınca Gol Oluyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 18:37

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 Almanya'da bir tuvalete giren Ertem Şener, pisuvarlardaki kaleli tasarım karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Pisuvarın tasarımını takipçileriyle paylaşan Şener, 'Şuradaki topa su değdiğinde gol oluyor. Maalesef değil, iyi ki gol oldu diyorsunuz' dedi. 

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Euro 2024'ün düzenlendiği Almanya'da bir tuvalete giren spor programı sunucu Ertem Şener, pisuvarlarda gördüğü koku gidericilerin tasarımı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Euro 2024'ün düzenlendiği Almanya'da bir tuvalete giren spor programı sunucu Ertem Şener, pisuvarlarda gördüğü koku gidericilerin tasarımı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Pisuvar tasarımı takipçileri için kayda alan Şener, "Almanlar biraz abartmış galiba. Pisuvarlarda kaleler var. Tuvaletinizi yaptığınız zaman top ağlara gidiyor. Tuvalette bile futbol düşünüyorsunuz. Gol olduğunda 'maalesef' değil, 'İyi ki' top ağlarda diyorsunuz." ifadelerini kullandı. 📹

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