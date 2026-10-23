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23 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

23 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 08:42
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Altın piyasasındaki satış dalgası cuma sabahı da sürdü. Ons altın 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 4 bin doların altını görürken gram altın 6 bin 369 liraya kadar geriledi. Haftalık kayıp yüzde 3,35'e ulaştı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 23 Ekim Cuma güncel altın fiyatları!

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Çeyrek altın ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları.

Çeyrek altın ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları.

Perşembe sabahı 6 bin 527 liradan satılan gram altın, cuma gününe 6 bin 409 lira seviyesinden başladı. Gram altın böylece bir günde yaklaşık 118 lira eridi. Önceki seansı yüzde 2,65'lik sert kayıpla 6 bin 420 liradan kapatan gram, sabah saatlerinde 6 bin 369 liraya kadar indikten sonra 6 bin 400 liranın biraz üzerine toparlandı. Çeyrek altının satış fiyatı dün sabahki 10 bin 679 liradan 10 bin 545 liraya, Cumhuriyet altını ise 42 bin 567 liradan 42 bin 014 liraya geriledi. 

23 Ekim Cuma serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.408,51 TL / Satış 6.409,51 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.459 TL / Satış 10.545 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.910 TL / Satış 21.075 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.524,74 TL / Satış 42.344,40 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 41.691 TL / Satış 42.014 TL

  • Reşat altını: Alış 41.723,47 TL / Satış 42.046,95 TL

  • Ata altın: Alış 42.822,39 TL / Satış 43.903,09 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.833 TL / Satış 5.891 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.678,94 TL

  • Has altın: Alış 6.376,46 TL / Satış 6.377,47 TL

  • Ons altın: Alış 4.014,91 dolar / Satış 4.015,46 dolar

  • Gümüş (gram): Alış 85,98 TL / Satış 86,06 TL

23 Ekim Cuma altın neden düştü?

23 Ekim Cuma altın neden düştü?

Gram altındaki kaybın ana kaynağı yine ons tarafı oldu. Ons altın gece saatlerinde 3 bin 986 dolara kadar gerileyerek 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 4.000 doların altına indi, sabah saatlerinde ise 4 bin 5-4 bin 15 dolar bandında işlem gördü. Eylülü yüzde 6,57 kayıpla kapatan değerli metal, ekimde de şimdiden yüzde 3,69 değer kaybetmiş durumda.

Satışların arkasında birden fazla etken var. Varil fiyatı 115 dolara yaklaşan petrol, enflasyonun uzun süre yüksek kalacağı ve faizlerin kolay kolay inmeyeceği endişesini büyütüyor. Teknoloji hisselerindeki sert düşüşler de yatırımcıları nakde yöneltti. Fed cephesinden gelen baskı sürse de ABD tahvil faizlerindeki görece yumuşak seyir ve yatay seyreden dolar endeksi, düşüşün daha da derinleşmesini şimdilik sınırlıyor.

Gram altında kritik destek seviyesi

Analistlere göre gram altında 6 bin 430-6 bin 470 lira aralığındaki destek bölgesi kırıldı. Teknik tarafta izlenen bir sonraki destek 6 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altının 50 günlük ortalaması 6 bin 740 lira, 200 günlük ortalaması ise 6 bin 765 lira civarında. Fiyatın her iki ortalamanın da belirgin biçimde altında kalması, kısa vadede teknik görünümün zayıfladığına işaret ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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