23 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram altındaki kaybın ana kaynağı yine ons tarafı oldu. Ons altın gece saatlerinde 3 bin 986 dolara kadar gerileyerek 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 4.000 doların altına indi, sabah saatlerinde ise 4 bin 5-4 bin 15 dolar bandında işlem gördü. Eylülü yüzde 6,57 kayıpla kapatan değerli metal, ekimde de şimdiden yüzde 3,69 değer kaybetmiş durumda.

Satışların arkasında birden fazla etken var. Varil fiyatı 115 dolara yaklaşan petrol, enflasyonun uzun süre yüksek kalacağı ve faizlerin kolay kolay inmeyeceği endişesini büyütüyor. Teknoloji hisselerindeki sert düşüşler de yatırımcıları nakde yöneltti. Fed cephesinden gelen baskı sürse de ABD tahvil faizlerindeki görece yumuşak seyir ve yatay seyreden dolar endeksi, düşüşün daha da derinleşmesini şimdilik sınırlıyor.

Gram altında kritik destek seviyesi

Analistlere göre gram altında 6 bin 430-6 bin 470 lira aralığındaki destek bölgesi kırıldı. Teknik tarafta izlenen bir sonraki destek 6 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altının 50 günlük ortalaması 6 bin 740 lira, 200 günlük ortalaması ise 6 bin 765 lira civarında. Fiyatın her iki ortalamanın da belirgin biçimde altında kalması, kısa vadede teknik görünümün zayıfladığına işaret ediyor.