23 Ekim Cuma Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın piyasasındaki satış dalgası cuma sabahı da sürdü. Ons altın 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 4 bin doların altını görürken gram altın 6 bin 369 liraya kadar geriledi. Haftalık kayıp yüzde 3,35'e ulaştı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 23 Ekim Cuma güncel altın fiyatları!
Çeyrek altın ne kadar? 23 Ekim altın fiyatları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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